Anadolu Efes, Panathinaikos'a direnemedi
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup oldu.
Maçın ilk periyodunu 24-19 geride tamamlayan Anadolu Efes, Larkin'in sayılarıyla 15. dakikada farkı bir sayıya (29-28) indirdi. Rakibi karşısında 12 adet üç sayılık basketten sadece birini sayıya çevirebilen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına ise 42-38 geride gitti.
İkinci yarının başında rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, Singleton'ın faulden bulduğu basketiyle 24. dakikada 46-46 beraberliği yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, Larkin ile yine faul atışlarından sayılar üretti ve 26. dakikada 54-51 öne geçti. Panathinaikos'un 12-0'lık serisine engel olamayan Anadolu Efes, 3. periyot sonunda 63-54 geriye düştü.
Anadolu Efes, maç boyunca dışarıdan sayı bulmakta zorlandı ve Panathinaikos, 32. dakikada 68-55 ile farkı 13 sayıya çıkardı. Anadolu Efes, Larkin ve Singleton ile oyunda kalmaya çalıştıysa da özellikle 7 top kaybı yapan Micic'in kötü olduğu karşılaşmada rakibine 86-70 yenildi.
Lacivert-beyazlı ekip, ikinci kez yenildi.
Salon: OAKA
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Damir Javor (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa)
Panathinaikos: Calathes 11, Wiley, Fredette 11, Bentil 4, Thomas 9, Rice 18, Papapetrou 14, Vougioukas 2, Johnson 7, Mitoglou, Papagiannis 10, Brown
Anadolu Efes: Larkin 28, Micic 6, Anderson, Singleton 13, Dunston 8, Beaubois, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Pleiss 2, Peters 2, Simon 11
1. Periyot: 24-19
Devre: 42-38
3. Periyot: 63-54
5 faulle çıkan: 36.14 Papapetrou (Panathinaikos)
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