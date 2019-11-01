  • Bist 100
    98468.5
  • Dolar
    5,7130
  • Euro
    6,3742
  • Altın
    278,0930
İstanbul
17 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB açıkladı: Yakalanan 18 Rejim unsuru teslim edildi MSB açıkladı: Yakalanan 18 Rejim unsuru teslim edildi
Çin'de 5G dönemi! Bugün başlıyor Çin'de 5G dönemi! Bugün başlıyor
185 Bin TL maaşla seyyah aranıyor 185 Bin TL maaşla seyyah aranıyor
Alevlerle mücadeleye VIP itfaiye engeli Alevlerle mücadeleye VIP itfaiye engeli
Kış hastalıklarından koruyan çaylar Kış hastalıklarından koruyan çaylar
Artı istihdama ucuz kredi Artı istihdama ucuz kredi
Turizm gelirinde rekor artış Turizm gelirinde rekor artış
İkinci el otoda satışlar hız kesmiyor İkinci el otoda satışlar hız kesmiyor
Burak Yılmaz müjdesi Burak Yılmaz müjdesi
Obra istifa! Obra istifa!
'Krallar gibi yaşıyorum' 'Krallar gibi yaşıyorum'
Aslan moral arıyor Aslan moral arıyor
Emekliye 2 kat ek ödeme! 368 liraya yükselecek Emekliye 2 kat ek ödeme! 368 liraya yükselecek
Anadolu Efes, Panathinaikos'a direnemedi Anadolu Efes, Panathinaikos'a direnemedi
Mülteci korkusu keseyi açtırdı Mülteci korkusu keseyi açtırdı
Lahmacun'da setin parçası Lahmacun'da setin parçası
Çukur'a suç duyurusu Çukur'a suç duyurusu
Frida Hande Frida Hande
Korkutan ameliyat Korkutan ameliyat
Bakır ustası Nehir Bakır ustası Nehir
Kuruluş Osman rekorla başladı Kuruluş Osman rekorla başladı
Şarkılar mahzenden çıkıyor  Şarkılar mahzenden çıkıyor 
Fas'tan 'İsrail ile ticari ilişkimiz yok' açıklaması Fas'tan 'İsrail ile ticari ilişkimiz yok' açıklaması
Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi belli oldu Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Kasım 2019 Cuma 00:20:06 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 00:48:05

Anadolu Efes, Panathinaikos'a direnemedi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup oldu.

Maçın ilk periyodunu 24-19 geride tamamlayan Anadolu Efes, Larkin'in sayılarıyla 15. dakikada farkı bir sayıya (29-28) indirdi. Rakibi karşısında 12 adet üç sayılık basketten sadece birini sayıya çevirebilen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına ise 42-38 geride gitti.

İkinci yarının başında rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, Singleton'ın faulden bulduğu basketiyle 24. dakikada 46-46 beraberliği yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, Larkin ile yine faul atışlarından sayılar üretti ve 26. dakikada 54-51 öne geçti. Panathinaikos'un 12-0'lık serisine engel olamayan Anadolu Efes, 3. periyot sonunda 63-54 geriye düştü.

Anadolu Efes, maç boyunca dışarıdan sayı bulmakta zorlandı ve  Panathinaikos, 32. dakikada 68-55 ile farkı 13 sayıya çıkardı. Anadolu Efes, Larkin ve Singleton ile oyunda kalmaya çalıştıysa da özellikle 7 top kaybı yapan Micic'in kötü olduğu karşılaşmada rakibine 86-70 yenildi.

Lacivert-beyazlı ekip, ikinci kez yenildi.

Salon: OAKA

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Damir Javor (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa)

Panathinaikos: Calathes 11, Wiley, Fredette 11, Bentil 4, Thomas 9, Rice 18, Papapetrou 14, Vougioukas 2, Johnson 7, Mitoglou, Papagiannis 10, Brown

Anadolu Efes: Larkin 28, Micic 6, Anderson, Singleton 13, Dunston 8, Beaubois, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Pleiss 2, Peters 2, Simon 11

1. Periyot: 24-19

Devre: 42-38

3. Periyot: 63-54

5 faulle çıkan: 36.14 Papapetrou (Panathinaikos)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ