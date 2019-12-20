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20 Aralık 2019 Cuma 23:03:10 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 23:05:23

Anadolu Efes, kendi sahasında CSKA Moskova'ya mağlup oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 81-80 yenildi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 3. yenilgisini yaşadı. CSKA Moskova ise 10. galibiyetini aldı. CSKA Moskova, ayrıca Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Anadolu Efes, pota altında etkili oldu. Dış atışlardan 4 isabet bulan CSKA Moskova, 4. dakikayı 14-9 önde geçti. Hines ve James ile skor üreten konuk takıma Anadolu Efes, Singleton ve Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle cevap verdi ve farkın açılmasını engelledi. Son hücumda bitime 1 saniye kala Doğuş Balbay'ın yarı sahadan kaydettiği 3 sayılık baskete rağmen ilk periyodu CSKA Moskova, 23-22 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte 13. dakika içinde üç sayı geride (24-27) bulunan Anadolu Efes, Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle müsabakada ilk kez (30-27) öne geçti ve elde ettiği 8-0'lık seriyle 14. dakikada 32-27'lik üstünlük yakaladı. İki takımın da dış atışlardan skor ürettiği kalan bölümde daha etkili bir oyun sergileyen ve skor avantajını koruyan Anadolu Efes, soyunma odasına 47-43 önde gitti.

Üçüncü periyotta Hines ile pota altından etkili olan CSKA Moskova'ya Simon'un içeriden ve dışarıdan kaydettiği basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, 25. dakikayı 57-52 üstün geçti. Yaptığı etkili savunma ile rakibinin kolay sayı bulmasının önüne geçen lacivert-beyazlı takım, Pleiss'ın pota altından kaydettiği basketle 29. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 66-55. Anadolu Efes, final periyoduna 66-59 üstün girdi.

Dördüncü çeyreğe etkili başlayan CSKA Moskova, Voigtmann'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 32. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 66-64. Anadolu Efes'in Beaubois, Simon ve Larkin ile bulduğu basketlere James'in skorer oyunuyla yanıt veren CSKA Moskova, Hines'ın pota altından bulduğu sayılarla 37. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 74-76. Kalan bölüm, büyük bir heyecana sahne oldu. Simon, Larkin ve Pleiss ile kritik basketler bulan Anadolu Efes, son 37 saniyeye 80-79 önde girdi. Konuk takım, James'in kritik sayılarıyla bitime 17 saniye kala tekrar öne geçti: 80-81. Son hücumda Anadolu Efes, Larkin'in atışından sonuç alamadı ve CSKA Moskova karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Larkin 18, Micic 2, Simon 21, Singleton 5, Pleiss 8, Doğuş Balbay 6, Sertaç Şanlı 8, Beaubois 10, Anderson, Peters 2

CSKA Moskova: James 28, Hackett, Hines 16, Kurbanov, Voigtmann 15, Baker, Bolomboy 4, Antonov 4, Strelnieks 4, Vorontsevich, Hilliard 10

1. Periyot: 22-23

Devre: 47-43

3. Periyot: 66-59

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