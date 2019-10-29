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29 Ekim 2019 Salı 23:10:17 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 23:13:28

Anadolu Efes durdurulamıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 85-70 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 4. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde dış atışlarda etkili olan Anadolu Efes, 5. dakikayı 14-5 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan lacivert-beyazlılar, skor üretmekte güçlük çeken Kızılyıldız mts karşısında 8. dakikada Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Kalan bölümde Micic ile üst üste basketler bulan ve rakibine yalnızca 2 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada ve hücumda üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, 15. dakikayı 29-14 önde geçti. Kızılyıldız mts, Jenkins'in peş peşe kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 9 sayıya çekti: 29-20. Kalan bölümde Kızılyıldz mts'nin Baron ve Gist ile bulduğu sayılara Larkin, Anderson, Pleiss ve Peters ile cevap veren ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 38-26 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne oldu. Anadolu Efes, Dunston ile pota altını etkili kullandı, Kızılyıldız mts ise hızlı hücumlardan skor üretti. Lacivert-beyazlı takım, 25. dakikayı 49-37 önde geçti. Ardından üst üste top kayıpları yapan ve temposunu kaybeden Anadolu Efes karşısında 14-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız mts, 29. dakikada ilk kez öne geçti: 49-51. Anadolu Efes, kalan bölümde Larkin ve Micic'in kazandırdığı sayılarla final periyoduna 56-51 önde girdi.

Anadolu Efes, Simon'un 3 sayılık basketiyle 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 69-58. Dış atışlardan peş peşe isabetler bulan lacivert-beyazlı ekip, son 5 dakikaya 15 sayılık avantajla girdi: 75-60. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı.

Öte yandan lacivert-beyazlı basketbolcular, karşılaşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saha ortasında Türk bayrağı açtı ve galibiyeti kutladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Jakub Zamojski (Polonya), Petros Papapetrou (Yunanistan)

Anadolu Efes: Larkin 13, Micic 26, Peters 6, Anderson 7, Pleiss 4, Simon 11, Dunston 10, Singleton 3, Doğuş Balbay, Beaubois 5, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı

Kızılyıldız mts: Brown 18, Lazic 9, Gist 5, Baron 6, Simanic, Kuzmic 6, Jovic, Perperoglou 5, Davidovac 7, Dobric 3, Jenkins 6, Ojo 5

1. Periyot: 21-9

Devre: 38-26

3. Periyot: 56-51

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