Anadolu Efes, Asvel deplasmanında galibiyetle döndü!

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada çıktığı 9 maçı da kazanan ASVEL'i seyircisi önünde mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde perşembe günü İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.

Salon: Astroballe

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Clemens Fritz (Almanya)

ASVEL: Jackson 3, Jekiri 12, Kahudi 8, Noua 2, Diot 5, Taylor 12, Maledon 10, Lomazs 4, Jean-Charles 12, Bako 8, Lighty 5, Strazel 3

Anadolu Efes: Beaubois 16, Singleton 8, Pleiss 11, Micic 16, Anderson, Larkin 19, Sertaç Şanlı 15, Simon 2, Doğuş Balbay, Peters 3

1. periyot: 22-25

Devre: 45-46

3. periyot: 66-70

İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ