Amatör kulüp, belediye başkanını kadrosuna kattı

Kastamonu 1. Amatör Kümede mücadele eden Tosyaspor Futbol Kulübü, aynı zamanda futbol oynayan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladı. Halen Tosya ilçesinde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, bir süredir ara verdiği futbola Tosyaspor'da imzaladığı sözleşmeyle tekrar dönüş yaptı.

Belediye başkanı 37 numaraları forma ile sahaya çıkacak

2011 yılına kadar aktif futbol oynayan ve çeşitli nedenlerle futbola ara veren Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, aktif oyunculuğa geri dönerek, futbol oynama kararı aldı. Kulüp 2. Başkanı Sefa Abayın'ın sürdürdüğü görüşmeler sonucu Başkan Kavaklıgil, kendisini Tosyaspor’lu yapan imzayı attı. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen imza töreninde Kulüp Başkanı Cengiz Kasap, 2. Başkan Sefa Abayın, Yönetim Kurulu Üyeleri Kahraman Cebeci, Muharrem Özekmekçi, Mustafa Ersaka, Teknik Direktör Erol Güccük, Yunus Can ve Ertuğrul Çolakoğlu katıldı. Geçmiş yıllarda uzun süre futbol oynayan Volkan Kavaklıgil, tekrar aktif sporculuğa geri dönerek Tosyaspor Futbol Kulübünün 37 numaralı oyuncusu oldu.

Vatandaşları maça davet etti

Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen imza töreninin ardından değerlendirmede bulunan Tosyaspor oyuncusu ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Amacımız gençlere sporu sevdirmek ve özendirmek. Vatandaşlarımızın teveccühü ile şehri yönetmek nasip oldu ve yaşımızın da 29 olması münasebetiyle Kastamonu 1. Amatör Liginde mücadele eden Tosyaspor Kulübümüz ile sözleşme imzaladık. Bütün hemşehrilerimizi özellikle iç sahada yapılan müsabakalarda görmek isteriz. Gençlerimizi güzel ahlaklı, çevik vücutlu bir şekilde yetiştirme gayreti olan bu spor kulübümüzle birlikte inşallah Tosya’yı da temsil edeceğimiz kanaatindeyim. Hafta sonu oynayacağımız Seydiler Belediyespor maçına tüm Tosyalı hemşehrilerimiz bekliyorum" diye konuştu. (İHA)