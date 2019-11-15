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15 Kasım 2019 Cuma 10:36:10 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 10:38:25

Altın jenerasyon yakalayan milli takımımızda sıkıntılı olan tek bölge forvet hattı

1 maç kala gruptan çıkmayı garantileyen milli takımımızda forvet hattındaki sıkıntı Şenol Güneş'i düşündürmeye başladı.

TM Dijital Haber Merkezi

EURO 2020 Elemeri’nde dün İzlanda’dan istediğini alan ve gruptan çıkmayı garantileyen Türkiye Milli Takımı artık kurada çıkacak rakiplerini beklerken ay yıldızlı oyuncularımızın yarattığı sinerji, uyum, birliktelik ruhu ülkeyi de bir hayli mutlu etti.

FORVET HATTI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Şu anda tüm gruplarda 2.sırada bulunan takımlar arasında Rusya’dan sonra en fazla puan toplayan Türkiye liderlik şansını hala devam ettirirken, dün akşam Fransa’nın evinde Moldova’yı yenerken zorlanması 1.’lik umutlarımızı bir kat daha artırdı. Yeni jenerasyonla sadece bizim değil Avrupa’nın da büyük dikkatini çeken milli takımda hemen hemen hiçbir mevkide sıkıntı yaşanmazken, sadece forvet hattındaki alternatiflerin kendi takımlarında oynamaması Şenol Güneş’i şimdiden düşündürmeye başladı.

BÜYÜK TAKIMLARA GOLLERİ YOK

Dün akşam basın toplantısında konu hakkında kısa fakat etkili bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam forvet kısırlığına parmak basarken, takımda Burak Yılmaz’ın 34 yaşına gelmesi, Cenk Tosun’un Everton’da düzenli olarak forma giymemesi, Enes Ünal’ın ise Valladolid’de beklenen patlamayı yapamaması Türkiye Milli Takımı’nı gol yollarında sıkıntıya sokacak gibi duruyor.

İşte Burak Yılmaz ve Cenk Tosun’un gol attığı takımlar

Burak Yılmaz: 1 gol (Arnavutluk)

Cenk Tosun: 5 gol (Moldova – Moldova – Arnavutluk)

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