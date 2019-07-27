Altaylı Ulaş Gazişehir'e transfer oldu

Siyah-beyazlı formayı geçen sezonun ikinci yarısında kaparak yıldızını parlatan 21 yaşındaki savunmacının 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gaziantep ekibine transfer edildiği öğrenildi. Bir dönem Galatasaray'ın da listesinde yer alan Ulaş, geçen sezon 1inci Lig'de 14 müsabakada görev aldı. Bu gelişme üzerine teknik heyet defansa takviye yapmak için kolları sıvadı.

Savunmada gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ulaş, Altay'ın son dönemde yetiştirip Türk futboluna armağan ettiği ender oyunculardan biri oldu. İzmir temsilcisinde geçen sezon devre arasında ön libero Atakan, 1 milyon TL'ye Osmanlıspor'a transfer olmuş ancak Başkent ekibinde 1'inci Lig'de yeterli süre bulamamıştı. Son 10 yılda Altay'ın yetiştirdiği eski futbolculardan Okay Yokuşlu İspanya ekibi Celta Vigo'da oynarken, Aytaç Kara, Musa Çağıran, Mehmet Sak, Ali Şaşal gibi isimler de Süper Lig'de görev alıyor. (DHA)