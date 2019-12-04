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04 Aralık 2019 Çarşamba 14:41:54 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 14:47:35

Altay'ın vergi borcu silindi

Altay yönetimi, yıllardır kulübün kamburu haline gelen vergi borcunu kapatmayı başardı. Geçen sene 1.4 milyon TL peşin ödeme yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borcu ortadan kaldıran siyah-beyazlı yönetim, şimdi de 1.2 milyon TL ödeme yaparak vergi borcunu sildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Spor Toto gelirleriyle vergi borcunu kapatmak için kulüpten alacağı bulunan 4 eski personelin icra dosyalarını kapattı.

2000'li yılların başından bu yana ödenmeyen ve 2016 yılında 3.7 milyon TL'yi bulan kulübün vergi borcu, o yıl 6736 sayılı Kanun'la ayda 103 bin TL olmak üzere, 36 ay taksitle ödeme yapılması şartıyla yapılandırılmıştı. Altay yönetiminin son dönemde 1.6 milyon TL'ye düşen borcu peşin ödemeyi teklif etmesi üzerine Kordon Vergi Dairesi borcu 1.2 milyon TL'ye düşürdü ve kulüp Spor Toto geliriyle peşin ödeme yaparak 400 bin TL kâr elde etti. (DHA)

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