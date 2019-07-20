Altay'da İbrahim Akın'a jübile teklif edildi

Kısa süre önce sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılacağı açıklanan ve Afyonkarahisar'daki ilk etap kampında yer alan 35 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin raporu doğrultusunda ikinci etap kampının kadrosuna alınmadı. İbrahim Akın'a Altay bünyesinde kalmasını teklif eden yönetim, tecrübeli kramponla görüşerek kulüpte yeni bir görev almasını isteyecek.

Yönetimin İbrahim Akın'a altyapı sorumlusu ya da oyuncu izleme biriminde görev almasını teklif etmesi bekleniyor. Deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı formayla jübilesini inşaat çalışmaları devam eden Alsancak Stadı'nda yapması planlanıyor. A takım kadrosunda düşünülmeyen İbrahim Akın'ın yapılacak yeni teklife vereceği yanıt merak konusu oldu. Yönetim geçen sezon da forvet Murat Uluç'u sezon ortasında yardımcı antrenörlük görevine getirmiş, Murat sezonun son haftasında jübile yapmıştı.

YILLAR SONRA DÖNMÜŞTÜ

İbrahim Akın, altyapısından yetişip profesyonel olduğu Altay'dan 2004 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Bir dönem A Milli Takım formasını da giyen İbrahim Akın, çeşitli kulüplerde görev aldıktan sonra 2016 yılında 12 yıl sonra tekrar yuvaya dönmüştü. İzmir ekibinde 2016-17'de 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu, 2017-18'de ise 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan İbrahim Akın, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de 23 maçta görev aldı. (DHA)

DHA-Spor - - Mustafa KÖPRÜLÜ

2019-07-20 14:49:14