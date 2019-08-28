  • Bist 100
    95998.8
  • Dolar
    5,8144
  • Euro
    6,4572
  • Altın
    286,9960
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Altay Bayındır: Trabzsonspor maçının daha farklı atmosferde geçeceğini düşünüyorum Altay Bayındır: Trabzsonspor maçının daha farklı atmosferde geçeceğini düşünüyorum
Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin kontrol ettiği Aden’e girdi Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin kontrol ettiği Aden’e girdi
MasterChef jürisi Mehmet Şef nereli? Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef jürisi Mehmet Şef nereli? Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Kayseri'de tek parça halinde 7.5 milyon yıllık mamut fosili bulundu Kayseri'de tek parça halinde 7.5 milyon yıllık mamut fosili bulundu
Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü sahalara çıkıyor: Eşi ve benzeri yok Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü sahalara çıkıyor: Eşi ve benzeri yok
Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor Suriye sınırında devriye uçuşları devam ediyor
134 yıllık Bury ligden ihraç edildi 134 yıllık Bury ligden ihraç edildi
Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı
Ordu'da arazi kavgası: Yeğenine kalasla vurdu, 5 yaralı var Ordu'da arazi kavgası: Yeğenine kalasla vurdu, 5 yaralı var
Ordu'da arazi kavgası: Yeğenine kalasla vurdu, 5 yaralı var Ordu'da arazi kavgası: Yeğenine kalasla vurdu, 5 yaralı var
Perge Antik Kenti yakınında orman yangını Perge Antik Kenti yakınında orman yangını
Erdoğan-Putin görüşmesi Rus medyasında: Rus ve Türk liderler anlaştı Erdoğan-Putin görüşmesi Rus medyasında: Rus ve Türk liderler anlaştı
Şarkıcı İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddaname hazırlandı Şarkıcı İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddaname hazırlandı
Aydın'da korkunç kaza: 47 kişi yaralandı Aydın'da korkunç kaza: 47 kişi yaralandı
Ünder'den Lazio derbisi öncesi Türkiye örneği Ünder'den Lazio derbisi öncesi Türkiye örneği
BİM aktüel kırtasiye 2019 ürünleri nelerdir? BİM 30 Ağustos 2019 aktüel okul ürünleri kataloğu BİM aktüel kırtasiye 2019 ürünleri nelerdir? BİM 30 Ağustos 2019 aktüel okul ürünleri kataloğu
Quaresma, Kasımpaşa'ya gidiyor Quaresma, Kasımpaşa'ya gidiyor
Türk asıllı Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımı'na çağrıldı Türk asıllı Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımı'na çağrıldı
Katil İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları Katil İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
'Akif' belgeselinin ilk gösterimi yapılacak 'Akif' belgeselinin ilk gösterimi yapılacak
Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ'dan dikkat çeken Kıran-2 operasyonu açıklaması: Seri operasyonlar yolda Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ'dan dikkat çeken Kıran-2 operasyonu açıklaması: Seri operasyonlar yolda
Hafızlık uğruna çekilen çile beyazperdeye taşınıyor Hafızlık uğruna çekilen çile beyazperdeye taşınıyor
'Johnson’ın talebi' sterlini düşürdü 'Johnson’ın talebi' sterlini düşürdü
Ağır taarruz İHA'nın askeri birliklere teslimatı 2025'te başlayacak Ağır taarruz İHA'nın askeri birliklere teslimatı 2025'te başlayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:45:39 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:47:04

Altay Bayındır: Trabzsonspor maçının daha farklı atmosferde geçeceğini düşünüyorum

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan genç file bekçisi Altay Bayındır özel açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan genç file bekçisi Altay Bayındır, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Öncelikle sezonun geride kalan iki haftasını değerlendiren genç oyuncu, ardından takım içindeki havadan bahsetti ve bireysel performansına değindi. 

Trabzonspor maçında taraftarları tribüne çağıran Altay'ın açıklamalarından derlediklerimiz ise şöyle:

TARAFTARLARIMIZLA BÜTÜNLEŞTİK

"Lige başlangıcı iyi yaptık. Bu iki galibiyet takıma çok şey kattı ancak önümüzde daha çok maç var. Sadece iki maç kazandık. Bunun bilincinde diğer maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Başlangıçta farklı bir galibiyet alarak taraftarlarımızla bütünleştik. Fenerbahçe camiasının uzun süredir istediği ve beklentisi içinde olduğu bir durumdu bu. Sevindirici bir durum ancak böyle şeylere fazla kapılmadan yolumuza en emin şekilde devam etmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız gerekiyor.  Bu hafta Trabzon'la bir maçımız var. Her maç gibi bu karşılaşmada çok önemli. Bu maça da çok iyi konsantre olup, taraftarlarımızla birlikte iç içe aldığımız puanlara yenilerini ekleyip; yolumuza devam etme düşüncesindeyiz. İnşallah da öyle olur. 

HOCALARIMIZ GEREKLİ KONUŞMALARI YAPTI

İlk maçın atmosferi bambaşkaydı. İkinci maç daha farklı bir atmosferdi ama biz şunu öğrendik. Bizim için iyi de bir şey oldu.  1-0 geriye düştük, bırakmadık. Çünkü maç 1-0, 1 gol attığında beraberliği yakalıyorsun. Bu durum diğer skorlar içinde geçerli. Maç 90 dakika. Hiçbir zaman 'maç bitti, yenildik; öndeler, atamayız' gibi düşünceye kapılmadan devam ettik. Hocalarımızda gerekli konuşmayı devre arasında yaptılar. İkinci yarıya birlik beraberlik içinde çıktık. Taktik disiplinden kopmadan oynadık. Bizim için güzel bir maçtı. İnşallah bu güzel hikayelere yenilerini ekleriz

Kesinlikle karakter göstermeye devam edeceğiz. Sonuçta Fenerbahçe camiasında oynuyoruz. Büyük bir camia. Taraftarın tribünde, futbolcularında sahada verdiği enerjiyi hep birlikte yaratacağımız sinerji ile bu devam edecektir. Bu bir savaştır. Bu savaşı lider vasıflarda devam ettirmemiz gerekiyor.

EMRE AĞABEY BÜYÜK BİR DEĞER

Öncelikle tesisteki arkadaşlıktan bahsetmek isterim. Tabi ki, kazanan herkes mutlu olur. İki haftadır bunu yaşıyoruz ve sürdürmek istiyoruz. Güzel bir atmosfer var. Herkes iç içe, hoca herkesle sohbet içerisinde. Futbolcular kaynaşma içerisinde. Bunu sağlamak çok önemli. Öncelik bu. Bir arkadaşın hata yaptığında senin onun açığını kapatmaya mücadele edersen zaten takım oluyorsun.  Emre ağabey bu konuda başrol oynuyor. Büyük bir değer. Yemekler organize ediyor. Devamı gelecektir. Çok güzel bir birliktelik var. 

ANTRENMANDA REKABET VE MÜCADELE VAR

Saha dışında arkadaşlık; sahada, antrenmanda rekabet ve mücadele var. Bu da bizim yararımıza. Çift kaleyi yüzde yüz kazanma hırsıyla yaptığımızda bu da sahaya yansıyacaktır. Verimli çalışalım ki maçta problem yaşamayalım. 

BAŞARININ ANAHTARI BİRLİKTELİK

Taraftarlarımız her şeyin bilincinde. Trabzsonspor maçının daha farklı atmosferde geçeceğini düşünüyorum. Herkesi maça davet ediyoruz. Fenerbahçe camiasına,  armasına yakışır bir şekilde hep kazanalım. Hep mutlu olalım, kazanan taraf olalım. Futbolda kazanmak ve kaybetmekte var. Tabi ki de problemler yaşadığımız olacak. Dolayısıyla her zaman hep destek, tam destek. Burada herkes sonuna kadar destek vermeli. Başarını en büyük anahtarı da iç içe, birlikte olmaktır. Bu birlikteliği ve kenetlenmeyi sağladığımız takdirde o kenedi kimse açamaz. Bizde her zaman başarılı taraf oluruz. 

ÇALIŞMALARIMI SAHA DIŞINDA DA SÜRDÜRÜYORUM

Hocamla birlikte gerekli konuşmaları ve çalışmaları yapıyoruz. En önemlisi bence bir futbolcunun ne kadar çok çalışması gerektiğinin bilincinde olması. Ne olursan ol, nerede olursan ol her zaman çalışman gerektiğini bilinçaltında tutmalısın. Bende böyle yapıyorum. Sonuçta başarı ve kazanmak için çalışmak lazım. Ben de bunun için her alanda çalışmalarımı sürdürüyorum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da böyle. Bende en iyi şekilde bu camiaya sonuna kadar hizmet veririm." 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ