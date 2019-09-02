Altay Bayındır: Gördüğüm üzüntü beni sevindirdi

Süper Lig’in 3. haftasında taraftarı önünde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrasında soyunma odasında gördüğü üzüntünün kendisini mutlu ettiğini söyleyen Altay, “Takımımızın göstermiş olduğu üzüntü, tabi ki çok üzüldük ama beni sevindirdi. Ben gördüm ki, biz gerçekten de şampiyonluğa kitlenmişiz. Bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün 3 puana çok yakındık ama 1 puan aldık. Son vuruşlarımızı daha dikkatli yapsaydık, 3 puanı almış olacaktık. Önümüzdeki hafta milli takım arası, bu arayı en iyi şekilde değerlendirip Alanya maçına konsantre olup o karşılaşmayı en iyi şekilde oynayıp aldığımız puanlarla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yediğim golü hocamızla değerlendireceğiz”

Taraftarın gerçek anlamda arkalarında olduğunu da sözlerine ekleyen Altay Bayındır, “Taraftarımızı gerçek anlamda arkamıza aldığımızı düşünüyorum. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Her daim bizi destekliyorlar. Bizi desteklemeye devam etsinler. İnşallah bu camia sezon sonunda kendine yakışır şekilde şampiyonluk kutlaması yapacaktır” diye konuştu. Altay son olarak yediği golü hocasıyla değerlendireceğini söyleyerek, “Önemli olan yapılan hataları en aza indirgemektir” açıklamasında bulundu. (İHA)