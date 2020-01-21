Alper Potuk kendisine talip olan 2 ekipten süre istedi

Yönetim milli futbolcuya, "Yarım sezonluk kiralık git, sen futbol oyna biz de maaş yükünü azaltalım" önerisinde bulundu.

Sezon başı fiyatında 9.9 milyon TL'lik ücretinde indirim yapan ve sezonluk 6 milyon TL alan Alper Potuk'a, Konyaspor ve Alanyaspor'dan teklifler olduğu, oyuncunun düşünmek için süre istediği gelen bilgiler arasında.

(Sabah)