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17 Ekim 2019 Perşembe 09:56:56 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:06:30

Almanlar'dan çok çirkin yalan! Nifak sokmaya çalışıyorlar

Alman Express.de, Kaan ve Kenan Karaman’ın asker selamı vermediği için Türkiye’den büyük baskı gördüğünü, Milli Takım’dan da çıkartılabileceğini iddia etti.

AKŞAM

FRANSA’YA beraberlik golünü atan Kaan Ayhan’a, milli oyuncularımız tarafından yapılan ‘Asker selamı’ telkini Almanya’da çarpıtıldı. Sosyal medyadaki yapılan sitemleri kaynak gösteren Alman medyası, Düsseldorf’ta oynayan oyuncuların Türkiye’de istenmeyen adam ilan edildiklerini yazdı. Resmi ağızlardan oyuncularımızın tavrına yönelik tek bir açıklama olmamasına rağmen Express.de sitesi, “Şimdi Kaan Ayhan eski sempatiye sahip değil. Türkiye’yi Avrupa şampiyonasına götürecek golü atan Kaan, büyük eleştiri alıyor. Daha kötüsü Fransa’ya karşı kahraman gibi oynadı ancak Avrupa Şampiyonası’na katılma hayalinin bitme tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye Futbol Federasyonu, bu tutumu yüzünden onu Milli Takım’dan atabilir” diye iftirada bulundu.

Kaan gülüp geçti

PROVOKASYON peşinde koşan Alman basını, Düsseldorf idmanından önce Kenan Karaman ve Kaan Ayhan’ın etrafını kuşattı. Kaan sorulara, gülümsemekle yetindi. Devreye giren Hocası Friedhelm Funkel “Kaan, Türkiye için harika ve önemli bir iş başardı ve takımına fi nal yolunu açtı. Daha fazla bir şey söylemiyorum” diye ağızlarının payını verdi.

 

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