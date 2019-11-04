Alman panteri

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’IN son haftalardaki yükselişinde kaleci Loris Karius’un katkısı dikkat çekiyor. Kartal, ligde son 4 haftada 1 gol yiyerek 10 puan topladı ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu. Alman eldiven bu süreçte kalesine isabet eden 10 isabetli şutun 9'unu kurtardı. Son olarak Antalyaspor deplasmanının son dakikasında mucizevi bir kurtarışa imza atan Karius, “maç kazandıran kaleci” olarak anılmaya başlandı. Yıldız kalecinin performansının arkasında ise iki haftadır İstanbul’da olan sevgilisinin bulunduğu öğrenildi.

NECİP’İN KARİYERİNİ KURTARDI

■ G.SARAY derbisinde Necip Uysal’ın son dakikalarda ters bir kafa vuruşuyla Beşiktaş taraftarının yüreğini ağzına getirdiği sırada tecrübesini ve kalitesini konuşturan Karius, sadece 1 gol değil adeta takım arkadaşının Beşiktaş kariyerini de kurtarmıştı. Taraftarın sevgilisi haline gelen 26 yaşındaki kaleci, Antalya deplasmanında galibiyet üçlüsünü çektiren isim oldu. Karius’un sosyal medya hesaplarına binlerce mesaj yazan Beşiktaşlılar “İyi ki varsın, hep böyle oyna” dedi.

KALECİ GÖZÜYLE…

■ KARİUS’UN bu performansı yabancı basının da gözünden kaçmadı. Kaleci antrenörleri Karius için şu yorumu yaptı: “Alan kapatma ve kalesinde büyük gözükme konusunda pek görülmemiş bir kabiliyeti var. Onu bu konuda Oliver Kahn ve Manuel Neuer gibi kalecilere benzetebiliriz. Altyapısı çok sağlam… Fahiş hatalar yapabiliyor. Ama bunu her kaleci yapıyor. Karius’un şanssızlığı; Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadıkları ve medyanın bunu malzeme olarak kullanması. O golleri çirkin bir kaleci yeseydi bu kadar konuşulmazdı.