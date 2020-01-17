Alman kulübü Milli yıldızın transferini resmen açıkladı

Ocak transfer döneminde Beşiktaş ile adı geçen milli futbolcu Yunus Mallı'nın yeni takımı resmen belli oldu.



Wolfsburg Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki 10 numaranın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e kiralandığını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonunun olmadığı belirtildi.



Transferinin ardından açıklama yapan Yunus Mallı, "Union Berlin transfer için uğraştı ve buraya geldiğim için mutluyum. Bir an evvel oynamayı sabırsızlıka bekliyorum. Takım, sezonun ilk yarısında iyi işler yaptı. Şimdi bu birlikteliği sürdürerek yolumuza devam etmeliyiz. Sezonun ilk yarısında fazla oynamadım ve bu durumdan mutlu değildim. Bu yüzden sahaya çıkmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Transferim için uğraşan herkese teşekkür ederim" dedi.

Union Berlin yöneticisi Oliver Ruhnert "Yunus Mallı, bireysel yetenekleri sayesinde bize büyük katkı sağlayacaktır. Bundesliga'da oldukça geniş deneyime sahip ve hücum anlamında yaratıcı bir oyuncu. Yunus Mallı'nın biz seçmesi nedeniyle mutluyuz, Wolfsburg'a da teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.



Bu arada Yunus Mallı'nın Uninon Berlin'de 18 numaralı formayla mücadele edecek.