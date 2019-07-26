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26 Temmuz 2019 Cuma 15:46:36 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:17:08

Alman kaleci Karius, basın toplantısında Şenol Güneş'i eleştirdi: Direkt benimle konuşmasını dilerdim

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Avusturya kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karius, ''Medya aracılığı ile değil de direkt benimle konuşmasını dilerdim. 10 ayda benimle sadece 1 kez yüz yüze konuştu" sözleriyle eski teknik direktör Şenol Güneş'i eleştirdi.

Avusturya'nın Salzburg kentindeki Saalfelden kasabasında kamp yapan siyah-beyazlı ekipte Karius, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezon hazırlıklarını değerlendiren 26 yaşındaki kaleci, "İlk kamp dönemini Riva'da geçirdik yaklaşık 8 gün orası bir tanışma, alışma dönemiydi. Yeni sezonda oynayacağımız oyun şeklini öğrenmek ve bunu uygulamak adına. Burada yaklaşık 11-12 günlük bir kamp olacak. Burada her gün önemli, çünkü tamamen yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz, Onların bizden istediklerini, bizden beklentilerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu anlamda burada geçirdiğimiz her günün çok büyük bir önemi var." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta iki yıllık sözleşmeye imza attığını hatırlatan Loris Karius, "Başından beri niyetim çok açıktı. Geçen sezon dönem dönem çok da mutlu olmadığım zamanlar geçirdim ancak genel olarak burada mutluyum. Şimdi yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz, bu benim için çok büyük bir şans. Kesinlikle burada hedefim ligde şampiyonluk yaşamak, Avrupa kupalarında geçen sezon gittiğimiz yerden daha ileri noktalara gitmek. Bu konuda kafamda bir şüphe yok, gayet açık." şeklinde konuştu.

- "Geçen sezon bazen çok kolaya kaçarak oyun kurmaya çalışıyorduk"

Karius, Abdullah Avcı'nın pas oyununu benimsemiş bir teknik adam olduğunun hatırlatılması üzerine, şu görüşleri paylaştı:

"Geçen sezon oyun planı içerisinde, oyun kurma anlamında tabii ki böyle bir opsiyonumuz yoktu. Deyim yerindeyse bazen çok kolaya kaçarak oyun kurmaya çalışıyorduk. Bu sezon farklı opsiyonlar var. Bu benim için de yeni bir durum değil. Çünkü Liverpool'da da aşağı yukarı aynıydı. Geriden oyun kurma noktasında benim çok önemli bir rolüm vardı. Orada çok aktiftim. Bu benim için çok önemli bir şey, çünkü takıma sağlayacağım katkıyı da böylece yükseltmiş oluyorum."

Alman kaleci, "Şenol Güneş geçtiğimiz sezon yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada seni eleştirmişti. Bu eleştiri seni motive etti mi?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Buna çok katılmıyorum, o benim için yeni bir motivasyon kaynağı olmamıştı. Hocanın doğrudan benimle konuşmasını tercih ederdim. Çünkü 10 aylık süreçte yalnızca 1 kez konuştuk. Doğru hatırlıyorsam 3-2 kazandığımız bir maçtı, o yüzden biraz da bunun büyük bir mesele haline getirilmesini anlayamamıştım. Bunu düşünmüyorum artık. Yeni bir dönem var ve bu yeni döneme odaklanıyorum."

- "Genel olarak sorunlu bir sezon geçirdik"

Loris Karius, "Geçen sezon Beşiktaş'ta yalnızlık hissettin mi?" sorusunu ise "Geçen sezon yalnızlık hissettiğimi söyleyemem ama genel olarak sorunlu bir sezon geçirdik. Çok zor hatta çok kötü dönemler geçirdik. Bu da haliyle hiçbir futbolcuya iyi hissettirmiyor. Bazen futbolda bu olabiliyor, bunlar normaldir ama o dönem tamamen geride kaldı. Şimdi yepyeni bir dönem var. Kontratla ilgili meseleye gelince önümüzde 1 yıllık bir süreç var. Futbolda da bu 1 yıllık süreç 10 yıl gibi geçiyor. Çok değişken dalgalı süreçler olabiliyor. Yapmak tek istediğim buraya vermek istediğim en büyük katkıyı vermek, ondan sonrasını göreceğiz." şeklinde yanıtladı.

Beşiktaş'ın genç file bekçileri Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın yetenekli kaleciler olduğunun altını çizen Karius, "Antrenmanda iyi çalışıp benden bir şeyler öğrenmeye çabalıyorlar. Bazen de benim onlardan öğrenebileceğim şeyler oluyor. İnsanların şunu söylediğini biliyorum, bazen takımda bir deneyimli kalecinin bulunması iyi olur diye düşünürler, ben buna katılmıyorum. Çünkü futbolda dönem çok değişti. Bence o fikrin artık bir geçerliliği yok." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak taraftara mesajı sorulan Alman kaleci, "Çok mutluyum, burada olduğum için. Birlikte çok büyük işler başaracağımızı düşünüyorum. İlk maçı da sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.  (AA)

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