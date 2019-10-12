GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE Kadın ve Erkek Voleybol Takımları'nın medya günü Dereağzı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıda yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatına destek verdi. Koç, “Öncelikle gündemin en önemli maddesi şu an silahlı kuvvetlerimizin yürüttüğü operasyon. Öncelikle Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak ülkemizin menfaatleri doğrultusunda operasyon sonuçlanır. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin” diye konuştu.

MİLLİ FORMA BULAMAMIŞTIM

■ ŞÜKRÜ Saracoğlu Stadı’ndaki Arnavutluk maçıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Koç, Fenerium’u milli takımın hizmetine sunduklarını söyledi. Milli forma bulmanın zor olduğunu dile getiren başkan Ali Koç, “Milli formayı bulmak kolay değil. Geçen sene oğlum için aramıştım zor buldum. Hatta bir arkadaşım vasıtasıyla bulabilmiştim. Biz federasyona bir yazı yazdık bütün hafta forma satalım dedik. Mağazalarımızı tamamen milli takım formasına ve maçına adadık. İnşallah bir müddet daha maçlar İstanbul’da olur” dedi.

ÜLKEMİZİN HİZMETİNDEYİZ

■ BAŞKAN Koç, Arnavutluk maçında Fenerbahçe olarak ülkemizin hizmetinde olduklarını söyledi. Koç, dün akşam maça gelecek taraftarlara da şöyle seslendi: “Maça gelecekler takım formalarıyla değil, milli formalarla stada gelsinler. Operasyon devam ederken belki de Mehmetçiğe verebileceğimiz en büyük güç moral. Bizim de şu an futbol dünyası olarak devletimize verebileceğimiz en büyük katkı milyonları sevindirecek bir skorla ayrılmak. Lütfen stadı dolduralım, coşkuyla sonuna kadar milli takımı destekleyelim.”