10 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 23:30:01
'Allah’a emanet gidiyoruz'
VEDAT MURİÇ, Kadıköy’de gol attıktan sonra tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.
GÜNEŞ
■ Gol atmaktan çok takımın kazanmasını istediğini belirten Kosovalı golcü sakatlığıyla ilgili ise şunları söyledi: “Yaşadığım sakatlık sonrasında sağlık ekibi maça çıkarken benden kendimi korumamı istiyor. Ancak, o coşkuyla ağrıyı hissetmiyorum, unutuyorum. Aklıma bile gelmiyor. Tabiri caizse Allah’a emanet gidiyoruz.
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