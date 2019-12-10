GÜNEŞ

■ Gol atmaktan çok takımın kazanmasını istediğini belirten Kosovalı golcü sakatlığıyla ilgili ise şunları söyledi: “Yaşadığım sakatlık sonrasında sağlık ekibi maça çıkarken benden kendimi korumamı istiyor. Ancak, o coşkuyla ağrıyı hissetmiyorum, unutuyorum. Aklıma bile gelmiyor. Tabiri caizse Allah’a emanet gidiyoruz.