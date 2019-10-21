Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü TSİ saat 19.55'te oynanacak olan RB Leipzig - Zenit St. Petersburg mücadelesini Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek.

38 yaşındaki başarılı hakem bu sezon ilk kez Devler Ligi'nde görev alacak. Ali Palabıyık UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 grup ve 1 eleme turu maçı yönetmişti.