21 Ekim 2019 Pazartesi 11:14:28 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 11:26:03
Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan RB Leipzig - Zenit maçını Ali Palabıyık yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü TSİ saat 19.55'te oynanacak olan RB Leipzig - Zenit St. Petersburg mücadelesini Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek.
38 yaşındaki başarılı hakem bu sezon ilk kez Devler Ligi'nde görev alacak. Ali Palabıyık UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 grup ve 1 eleme turu maçı yönetmişti.
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