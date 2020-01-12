Ali Koç'tan Zorlu'daki görüşme ile ilgili çarpıcı sözler: Hakem atamalarını ele aldık

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ali Koç'un konuşmalarından satırbaşları;

"Sezonun ikinci yarısı için umutluyuz. Hocamız da iyi bir kamp geçirdiğimizi söyledi. Sizlerle derteleşelim. Algı operasyonları, bazı rakiplerin adımızı söylemeden yaptığı açıklamalar... Ne istiyorsanız sorun, amacaımız kamuoyunu aydınlatmak."

"SABIR TAŞIMIZ ÇATLADI"

"Tahkim Kararı ve Fenerbahçe'nin harcama limitlerine dair yaptığı başvuru, bazı medya kuruluşlarında çok başka şekillerde ele alınıyor. Bu konulara açıklık getirmek istiyoruz. Adil rekabet isteyenlerin, nasıl adil rekabet içinde olmadığını dilimin döndüğünce size anlatacağım. Sabır taşımız çatladı. Pazartesi günü Ankara'da bir çalıştay var, Türk futbolunun geleceği ve Türk sporunun geleceği konuşulacak."

"HARCAMA LİMİTLERİ İÇİN TAHKİM'E BAŞVURMADIK"

"Tahkim'e harcama limitlerini attırmak için başvurmadık. Beşiktaş, faizlerle ilgili itiraz etti. faizlerin hesaplanmaya etkisinin gözden geçirilmesini istedik. Zaten altı aylık dönem gerçekleşmiş, tahmini bir faiz rakamı kullanılmasının mantıksz olduğunu söyledik. TFF de böyle düşünüyor ama ne hikmetse, doğru yolu bulamıyorlar. Karşımızda bir engel var gibi ilerleyemiyoruz. İlk altı ayda gerçekleşen faiz oranları, diğer altı ayda ise tahmini faiz rakamları kullanılsın dedik. Takım harcama limitlerinin hesaplanma şekline itiraz ettik."

"HARCAMA LİMİT SİSTEMİ ÇÖKECEK"

TFF'nin Harcama Limiti sisteminin bir iki yıl içinde çökeceğini söyleyen Ali Koç "Bu iş ileriye doğru çökecek. Birkaç sene sonra bu işin olamayacağının herkes farkında. Bankalar Birliği, kulüpler, TFF herkes bunun farkındayken, birbirimizin gözünün içine bakarak çökecek sistem üzerinden neden ilerliyoruz? Başından kurgularken, neden 'Şimdi böyle gitsin, sonra bakarız' düşüncesi var." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ'İN DEDİĞİ SÖZÜ AÇIKLADI

Bankalar Birliği ile henüz sonuç alamadıklarını söyleyen Ali Koç "5 yıl sonra kulüplerin gelirleri eksi çıkacak, bunu herkes biliyor. Bugün ana para ödemeyenlerin harcama limitleri yüksek çıkıyor. Biz Bankalar Birliği ile yapamadığımız için harcama limitimiz böyle. Bu model 5. sene kesin çökecek. Bir tişörtün, herkes tarafından giyilmesi bekleniyor. Fenerbahçe olarak en çok borç bizde. Ödeme gücümüz de farklı, miktarlar da. İmzaladığımız an, 250 Milyon TL Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılamıyor. 5. yıl gelince ne yapacağız, yeni bir anlaşma yapılacak ve 10 yıla uzatılacak. İmzalayan kulüpler ne kadar memnun, bunu da sormak lazım. Benim konuştuğum, imzalayan kulüplerdenm biri hariç memnun olan görmedim. Sayın Mustafa Cengiz, kendileri imzaladıktan sonra 'Sizin yapılandırma ne durumda, sizden olumlu sonuç bekliyoruz.' Yani ne demek bu, Fenerbahçe'nin anlaşmasından sonra diğer kulüpler için de yeni bir yol bulunabilir." dedi.

"BU SİSTEM TRABZONSPOR İÇİN YAPILMIŞ"

Açıklamalarına devam eden Ali Koç "Bu 250 milyon TL'lik ana para, 5 yıllık süre en çok Trabzonspor'a yarıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ne kadar kötü olduklarından bahsediyordu, iflastan bahsediyordu, Mayıs ayında rahatladıklarını söyledi. O arada ne oldu bilmiyorum. Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model, zorunlu olarak da diğer kulüplere sunulmuş. Hani doyorlar ya yolda giderken kural değişmez, 5. yılda yeniden değişecek. Şu da olabilir, 'Burası Türkiye, imzalayaın sonra bakarız.' Bunu da anlayabiliyorum. Çok ağır maddeler var, belki de genel kurula gidip sorabiliriz." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN TALEBİ OLMADI"

Harcama limitleri hakkında sözlerine devam eden Ali Koç Fenerbahçe'nin harcama limitlerinin %30 olmasında da bir talebi olmadı, %30'dan %40'a yükseltilmesinde de talebi olmadı. Açın, TFF'ye sorun. Biz sadece sistemin sıkıntılı olduğunu anlattık. Sen harcamayı yap sonra sınırları getird. yayın gelirleri düştü, kurlarla oynandı, faziler gerçekçi olmadı. Bize, 'TFF ile konuşun %50 olsun diyen kulüp başkanı' televizyona çıkıp, indirilmesi için açıklama yaptı. Farklı konuşan başkanlara telefonlar mı geldi, ne olduğu artık bunlara yakından bakmak lazım." açıklamasını yaptı.

"TFF'DEN BİLGİ SIZDIRILIYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu'nu suçlayan Ali Koç "TFF bilgi sızdırıyor. Onlara Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor, Fenerbahçe şu kadar rakamların üstündedir deniyor. Bu kişiler 'Bizden haber yapmamızı istiyorlar' diyorlar. Rakamları da yuvarlıyorlar, 85 Milyon TL diyorlar. Fenerbahçe'nin durumu basına sızdırılıyor, bu arkadaşlar bizden açıklama istiyor ve biz de böyle öğreniyoruz. Biz başka bankalarla anlaşmalar yaptık. Bu yüzden harcama limitlerimiz arttıracağımızdan endişe duyuluyor. Taraftara sesleniyorum, artık 3 Temmuz ruhunu diriltmeliyiz. Fenerbahçe'nin haklarının yendiği, Fenerbahçe'nin saldırı altında olduğu ortamda iş başa düşüyor. Kulübümüzü diri şekilde savunmalıyız. 3 Temmuz'da şampiyonluğu almaya çalışan örgüt vardı. Bugün o örgüt değil ama farklı aktörler, bizi şampiyon yapmamak üzerine, muhtemel şampiyonluğumuzu engellemek için çabalamaktadır. Biz başvurumuzu yaptık, başvurumuz kabul edilmediği halde çok sıkıntılar olacaktır. Bizim başvurumuz haklıdır." dedi.

MUSTAFA CENGİZ'E FLAŞ SÖZLER

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt veren Ali Koç "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri sapıtıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. 2011'deki Play-Off, 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaşta adam kamuoyunun gözünün içine içine yalan söylemiyordu. Şeffaflıktan bahsediyor, bize hafif çaplı gönderme yapıyor, KAP'a bildiri yaptıklarını söylüyor. Biz de KAP'a bilgilendirme yapıyoruz. Geçen sene Mart sonunda TFF bir liste yayımladı. Bu listede kulüplerin menajerlere ödediği paralar yer aldı. Fenerbahçe 2,6 milyon euro menajerlik ücreti ödemiş. Biz zaten %9-%10 menajerlik ücreti öderiz. Bütün Süper Lig ise 4,4 milyon euro ödemiş. Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az ise Galatasaray yapmış; 10 bin euro! 2018'de Galatasaray bütün transferler için 10 bin euro ödemiş! Mitroglou, Ömer Bayram, Luyindama, Nagatomo... Bir sürü oyuncu alınmış ama Galatasaray 10 bin euro ödemiş. Balıkesirspor bile 7 bin euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin euro ödemiş. Galatasaray bu kadar oyuncu alıp 10 bin euro ödemiş ve bu şeffaf mı değil mi kamuoyuna bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A DESTEK VERDİK"

Harcama limitlerindeki yanlışlıklar üzerine sözlerine devam eden Ali Koç "Beşiktaş'ın faiz itirazını destekliyoruz diye bir kulüple birlikte yazı yazdık. Bu durum en az bizi ilgilendiriyor, ama rakibimizi desteklemek gerekiyorsa destekleriz. Fenerbahçe'den bu kadar mı korkuyorsunuz? Fenerbahçe yapsa yapsa bir ya da iki transfer yapabilir. O da kiralık olacak. TFF'nin limitleri olmasa bile zaten UEFA'nın limitleri var. Zaten gücümüz belli. Bu kadar mı Fenerbahçe'den korkuyorsunuz, topla, tüfekle saldırıyorsunuz. Medyanızla, siyasi destekle... Yazık ya." dedi.

"COMOLLI İLE DEVAM AMA..."

Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili soru üzerine Ali Koç "Comolli ile yola devam ediyoruz. Sosyal medya var, insanlar baskı altında. Bence bu açıklama yanlış, bunu açık açık söyledim. Gelecek, konuşacağız ve durumuna bakacağız. Özgür açıklamaya inanıyorum, bu kadar transfer yapmışız hesap açmamışsın da buraya mı kaldı? Biz hemen karar vermeyiz, bekleriz, düşünürüz. Acele ile karar almalıyız. Zamanı gelince o konuya da bakacağız." diye konuştu.

"KEŞKE DİVAN'DA BULUŞSAYDIK"

Ali Koç, Zorlu Center'da TFF ile yaptıkları görüşmede harcama limitlerinin yükseltilmesi için taleplerinin olmadığını söylerken "TFF ile devamlı toplantı yapıyoruz. Zorlu toplantısı ile harcama limitlerinin %40'a çıktığını söylüyorlar. Kudret falan yok, böyle bir başvurumuz yok. Keşke TFF ile görüşmeyi Divan Restauran'ta yapsaydık da Divan'ın reklamını yapsaydık. Ahmet Zorlu'dan reklam parası isteyeceğim (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

ZORLU'DAKİ GÖRÜŞMENİN NEDENİ

TFF ve MHK ile ilgili görüşmenin nedenini açıklayan Ali Koç "12. haftaya kadar 6 maç kazanmışız, 6 maçın hakemi de atanmamış. Puan kaybettiğimiz 6 maçın hakemi de atanmış. Kayserispor maçındaki hatalar çok tartışıldı, o hakem de atandı. 3 maç vardı tartışılan, o iki maçın hakemi atanmadı. Kazandığımız maçlardaki hakemlerin bir sonraki hafta görevlendirilmemesi üzerine TFF'den randevu istedik, Nihat Bey de MHK Başkanı'nı çağırıp onun bilgi vermesini istedi. Biz sadece hakem atamlarıyla ilgili konuştuk. Çıkarken de harcama limitlerinin arttırıldığı söylendi. Böyle mi, değil mi, arayın ve sorun. MHK hakem hatamalarındaki sistemlerini anlattı. Bir mantıkla yapılıyor. Gözlemci puan veriyor, bir rakamın altındaysa atanmıyor. Ben şunu önerdim, 1 kişinin puanıyla olmaz, bir kişi canlı izlesin, bir kişi de 1-2 gün sonra izleyip puan versin. Olur mu, olmaz mı bilmiyorum, tamamen içeriği bu." dedi.

"BANK ASYA'DA YÖNETİCİLİK YAPMIŞ..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz'un FETÖ'nün operasyonu olduğunu vurgularken "Türkiye Cumhuriyeti ve bazı devlet büyüklerimiz FETÖ konusunda Fenerbahçe'yi takdire şahan buluyor. Eski bir milletekili bu konularla ilgili tweetler atıyor, bakıyorsunuz bu bayan milletvekili, Bank Asya'da yöneticilik yapmış, bavul taşıyan adamlara övgüler yağdırmış. FETÖ'ye karşı en kuvvetli zamanlarında, kimse yanımızda yokken, yanımızda olmak isteyenlerin korktuğu dönemde bunlarla mücadelenin fitili 3 Temmuz'da başlad, 17-15 Aralık'ta değil. Vatanını seven her insan Fenerbahçe'nin mücadelesini saygıyla karşılamalı. Bu bir maçtan, şampiyonluktan çok değerlidir." açıklamasını yaptı.

"BELKİ ERSUN YANAL ETKİLENDİ..."

Feenrbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisinin ardından Emre Belözoğlu ile yaptığı basın toplantısının hatırlatılması üzerine Ali Koç "Derbi galibiyeti sonrası Ersun Yanal'ın açıklamaları vardı, hocanın istifa edceği iddia ediliyordu ve o da insani bir patlama yaptı. Belki ben de yarın öbür gün bunu yapabilirim. İnsani tepkileri sorun eden biri değilim. Hocamız belki ibizim açıklamalarımızdan da etkilenmiş olabilir. Sosyal medyadan etkilenmemek lazım. Damien da patladı. Sonra büyük resme bakarsanız, gerek olmadığını görebilirsiniz. Derbiden sonraki hakem tartışmalarına üzüldüm ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İnşallah galibiyetlerin devamı gelir." diyerek sözlerini noktaladı.