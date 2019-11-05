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05 Kasım 2019 Salı 17:01:20 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 17:12:18

Ali Koç'tan veryansın: 'Kaybedince lig tertemiz oldu'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;
 
"Pazar akşamı Kayserispor karşısında bir maçımız vardı. Şimdi söyleyeceklerim Kayserispor'un 3 puanına gölge getirmesin. Biz şunu tekrar söylemek istiyoruz, biz sıcağı sıcağına daha durumu hazmetmeden adrenalin ve duygusal yüksek bir durumda açıklama yapmıyoruz. Tartışmalı bir konuda açıklama yapacaksak, tüm pozisyonları ve yazılan çizilenleri değerlendirip bir açıklama yapma durumunu benimsemiş durumdayız. Biz her zaman olduğu gibi açıklamamızı maç gecesi yapıp, kanalları gezmedik. Dün bir açıklama yaptık ama kimseyi hedef almadık.
 
Rakibimiz Trabzonspor'un Göztepe ile bir maçı vardı. Neymiş Fenerbahçe kollanıyormuş, lig dizayn ediliyormuş vesaire... Bunun asıl amacı MHK'yı etkilemektir. Maç günü Ersun hocayı aradım, bunun altında bir amaç var, çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim dedim. Yapmak istedikleri etkiyi yaptılar ve bizim açımızdan garip bir maç oldu. Tabii gol atacaksın ama bizim gol yollarındaki beceriksizliğimiz bu hakem yönetimini haklı kılamaz. Verilmeyen 3 penaltımız var, %100, %100'e yakın, diğeri tartışılır. Sert bir maçtı. Kendi aleyhimize ve lehimize yapılan bir hata diyelim, Altay'ın cezalandırılmaması, belki de bu da bir suçluluk psikolojisidir. Lig dizayn ediliyor, örgütlü işler var diyen arkadaşlar ne oldu? Niye iddialarını somut gerçeklerle ispatlamadılar? Fenerbahçe üç puan alamadı, arayı açamadı. Birden bire ligimiz daha temiz bir hale gelmiş oldu.
 
İlgili kurumların harekete geçmesi gerektiğini söylüyoruz. Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunuyoruz. İnsanlar sosyal medyada birbirlerine giriyor. Olan taraftarlara, bireylere olacak. Türk adaletine güvenerek, bu ortamı yaratan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu gibi sahışların üstüne gideceğiz. 6222 sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa ancak fayda sağlar. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Hakemlere mesaj vermenin yöntemleri var. Bunların bir tanesi de atama şekli. Kazandığımız haftanın hakemleri bir - iki hafta maç alamıyorlar. Art niyetli düşünmek gerekirse bundan bir sonuca varabilirsin."
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