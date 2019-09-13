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13 Eylül 2019 Cuma 10:00:16 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 10:06:06

Ali Koç'tan Vedat Muriç kararı: 30 milyon Euro da verseler Vedat'ı satmam

İngiltere maçındaki performansıyla tüm Avrupa’nın dikkatini çeken Vedat Muric’e İngiliz ve İtalyan kulüplerinden sonra Atletico Madrid ve Manchester United da talip oldu. Gelişmeleri yakından takip eden Başkan Ali Koç'un kurmaylarına "30 milyon Euro da verseler Vedat'ı satmam. 2 yıl sonra değerlendiririz" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe ile sezona müthiş bir başlangıç yapan Kosova Milli Takımı ile de harikalar yaratan Vedat Muric bir anda Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine girdi. İngiliz ve İtalyan kulüpülerinin ilgi duyduğu yazılıp çizilirken İspanyol devi Atletico Madrid'in ve Manchester United'ın da Vedat ile ilgilendiği öğrenildi.

BAŞKAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Vedat Muric ile ilgili olarak bu gelişmeler yaşanırken tüm bunları yakından takip eden Başkan Ali Koç, Comolli ve yöneticilerle kısa bir durum değerlendirmesi yaptı. Koç, şu an tekliflere kapalı.

EN AZ 2 SENE KADIKÖY'DE...

Başkan Koç'un, "Vedat'ın daha zamanı gelmedi. Şimdi 30 milyon Euro da verseler satmam. Onun zamanı gelmedi. En az 2 sene bu kulüpte oynayacak. Sonrasında ise belki değerlendiririz" dediği öğrenildi.

VEDAT'I SATMAK İÇİN ALMADIK

Koç'un "Biz Vedat'ı satmak için almadık. Onun Fenerbahçe'de yapacak çok işi var. Şu bilinmeli Vedat zaten çok büyük bir kulüpte oynuyor" dediği de belirtildi.

HAVADAN YERDEN HER YERDEN!

Vedat Muric, hem hava hakimiyeti hem teknik kapasitesi hem de gol ve asist özellikleriyle sezona damgasını vurmaya hazır. Vedat Muric, beklentilerin de ötesinde çok başarılı bir şekilde F.Bahçe kariyerine başladı.  (Takvim)

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