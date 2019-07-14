  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7234
  • Euro
    6,4662
  • Altın
    258,3680
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ali Koç'tan '15 Temmuz' mesajı Ali Koç'tan '15 Temmuz' mesajı
Cumhuriyet'ten ders gibi haber! Bir açıklama nasıl çarpıtılır? Cumhuriyet'ten ders gibi haber! Bir açıklama nasıl çarpıtılır?
Wimbledon finali nefesleri kesti! Kazanan Djokovic oldu Wimbledon finali nefesleri kesti! Kazanan Djokovic oldu
15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı düzenlendi 15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı düzenlendi
Üç ülkeden ortak İran açıklaması: Yakın zamanda aldığı kararlardan dönmeye çağırıyoruz Üç ülkeden ortak İran açıklaması: Yakın zamanda aldığı kararlardan dönmeye çağırıyoruz
Baba oğul şehadet Baba oğul şehadet
15 Temmuz dayanışması 15 Temmuz dayanışması
Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere' Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere'
15 Temmuz kahramanı 15 Temmuz kahramanı
Milli diriliş kucaklaşması Milli diriliş kucaklaşması
Demokrasi nöbeti Demokrasi nöbeti
İhanet planına 8 saatte bozgun İhanet planına 8 saatte bozgun
FETÖ'cü pilotlara katliam talimatı FETÖ'cü pilotlara katliam talimatı
Başkomutan İstanbul'da Başkomutan İstanbul'da
Adım adım FETÖ ihaneti Adım adım FETÖ ihaneti
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
Lewis Hamilton kendi seyircisi önünde kazandı Lewis Hamilton kendi seyircisi önünde kazandı
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
İhanet çetesinin kalkışma merkezleri İhanet çetesinin kalkışma merkezleri
Sözde konseyden korsan bildiri Sözde konseyden korsan bildiri
Darbenin seyrini değiştiren sala Darbenin seyrini değiştiren sala
Başkan Erdoğan: S-400'leri alarak barışı ve milli güvenliğimizi garantiye almaya çalışıyoruz Başkan Erdoğan: S-400'leri alarak barışı ve milli güvenliğimizi garantiye almaya çalışıyoruz
Meydanları doldurun Meydanları doldurun
Cuntacılardan Meclis'e bomba Cuntacılardan Meclis'e bomba

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Temmuz 2019 Pazar 22:36:59 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 22:37:43

Ali Koç'tan '15 Temmuz' mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ali Koç, yayımladığı mesajda, "15 Temmuz, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünün hayata geçirdiği darbe girişimi olarak tarihimize kazınmıştır. Türk Milleti o gün Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde harekete geçmiş; hükümeti, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı askerleri ve Atamızın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle büyük bir sorumluluk yüklediği vatandaşlarıyla, topyekün birlik ve beraberlik içerisinde bu hain saldırıya karşı koymuştur." ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehitleri rahmetle anan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Sözde şike davası ile FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk ateşini yakan ve bu yapılanmaya dair tepkisini tüm camiasıyla karşılarında dimdik durarak gösteren Fenerbahçe Spor Kulübünün bir bireyi olarak tüm camiamız adına söylemek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır."

Cumhuriyet'ten ders gibi haber! Bir açıklama nasıl çarpıtılır?
Başkan Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
Bahçeli Doğu Akdeniz'deki cendereye dikkat çekti
Giresun'da minibüs dereye devrildi: 5 ölü, 6 yaralı
Wimbledon finali nefesleri kesti! Kazanan Djokovic oldu
Terör devleti İsrail açıkça tehdit etti: Lübnan’ı vururuz
Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş
Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
Rum basını: Türkler dev bir doğal gaz rezervi buldu
Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere'
Rusya’dan S-400 yaptırımı açıklaması: NATO silah pazarlamacısı mı?
Bahçeli'den önemli uyarı: Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için...
İBB eski Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
Nedim Şener'den Athena Gökhan'a müthiş 15 Temmuz yanıtı
15 Temmuz’u anlatan 5 kitap
Motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... Yeni görüntüler ortaya çıktı
Hakkari'de barajda kaybolan 3 çocuktan acı haber!
Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Başardık
Son dakika... Hakurk'ta bir mağara'da 3 terörist cesedi bulundu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ