Ali Koç'a PFDK şoku

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TEDBİRSİZ SEVK EDİLDİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan açıklamada, Ali Koç’un medyaya yaptığı “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verildiği bildirildi. Koç, Fatih Terim için, “‘Futbolun içinde olan bir insanın sicili bu kadar nasıl bozuk olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

TERİM’E SAVAŞ MI AÇTI?

SARI-Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç, Fatih Terim ile ilgili ilk kez konuşmuyor. Koç, başkanlığa seçildiğinden bu yana özellikle TFF’nin tecrübeli teknik adama ödediği tazminat konusunu gündeme getiriyordu. Koç, “TFF’nin Terim’e ödediği 6 milyon euroluk tazminatın peşindeyim” diye konuşmuştu. Öte yandan Ali Koç’un 45 ile 120 gün arasında ceza alması halinde de değişen kurallar dahilinde G.Saray derbisini statta locada izleyebileceği bildirildi.