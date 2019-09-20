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20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:43:36

Ali Koç'a PFDK şoku

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün Fatih Terim ve rakipler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Koç’u Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk ettiğini açıkladı.

Güneş

TEDBİRSİZ SEVK EDİLDİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan açıklamada, Ali Koç’un medyaya yaptığı “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verildiği bildirildi. Koç, Fatih Terim için, “‘Futbolun içinde olan bir insanın sicili bu kadar nasıl bozuk olabilir” ifadelerini kullanmıştı. 

TERİM’E SAVAŞ MI AÇTI? 

SARI-Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç, Fatih Terim ile ilgili ilk kez konuşmuyor. Koç, başkanlığa seçildiğinden bu yana özellikle TFF’nin tecrübeli teknik adama ödediği tazminat konusunu gündeme getiriyordu. Koç, “TFF’nin Terim’e ödediği 6 milyon euroluk tazminatın peşindeyim” diye konuşmuştu. Öte yandan Ali Koç’un 45 ile 120 gün arasında ceza alması halinde de değişen kurallar dahilinde G.Saray derbisini statta locada izleyebileceği bildirildi.

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