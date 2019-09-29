Ali Koç'a karşılama yok

GÜNEŞ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından 30 günlük hak mahrumiyeti cezası kaldırılan F.Bahçe Başkanı Ali Koç karşılaşmayı protokol tribününden izledi. Koç ve Sarı-Lacivertli yöneticileri Türk Telekom Stadı girişinde hiçbir G.Saraylı idareci karşılamadı. Sarı-Kırmızılı kulübün başkan vekili Abdürrahim Albayrak’ın karşılama için bir süre protokol girişinde bekleyip sonra ortadan kaybolması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

KORAY ŞENER UNUTULMADI

SARI-Lacivertli taraftarlar, geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi öncesinde tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener'i unutmadı. Maç öncesi deplasman tribününde Koray Şener'in resmi bulunan ve “Kalbimizdesin” yazılı pankart açıldı. G.Saray taraftarları da pankarta alkışla karşılık verince dostane bir görüntü ortaya çıktı. Öte yandan, Ali Koç’un Kadıköy’den yola çıkan taraftarın bindiği otobüse girerek uğurlama yapması dikkat çekti.