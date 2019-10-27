27 Ekim 2019 Pazar 10:14:02 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 10:14:40
Ali Koç, Vedat Muriqi'in golünü ayakta alkışladı!
Fenerbahçe, Konyaspor'u Kadıköy'de adeta darmadağın ederken Vedat Muriç müthiş bir gole imza attı. Takımının 5. golünü atan Muriç'in fileleri havalandıran şutunun tekrarını başkan Ali Koç stattaki ekrandan izlerken hayranlığını gizleyemedi.
Fenerbahçe, Konyaspor'u Kadıköy'de adeta darmadağın ederken Vedat Muriç müthiş bir gole imza attı. Takımının 5. golünü atan Muriç'in fileleri havalandıran şutunun tekrarını başkan Ali Koç stattaki ekrandan izlerken hayranlığını gizleyemedi.
(Fanatik)
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