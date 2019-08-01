Ali Koç ve Comolli, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'da

Fenerbahçe Transfer çalşmaları doğrultusunda orta sahaya yapılacak takviyeyle ilgili girişimlerini hızlandırdı. Sarı lacivertlilerde gündemdeki isimlerden biri olan Luiz Gustavo için Fransa'ya çıkarma yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte sportif direktör Damien Comolli, Marsilya ile pazarlık masasına oturacak.

Marsilya'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile anlaşmak isteyen sarı lacivertlilerde bu transfer için girişimler hızlandırıldı. Ali Koç ile Comolli'nin Fransa'ya giderek pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Ekonomik olarak sıkıntılı süreçten geçen Fransız takımının cazip teklif halinde oyuncunun satışına onay vermesi bekleniyor.