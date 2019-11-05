Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 05.11.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu VEYSEL SARI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü görevlisi UĞUR ZORÇELİK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu RAMAZAN KÖSE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 04.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 04.11.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET AĞAOĞLU'nun 02.11.2019 ve 03.11.2019 tarihlerinde Tv programında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun 02.11.2019 tarihinde medyada ve 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın 03.11.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddesi ve 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2/5-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü antrenörü ZAFER ŞAHİN'in 03.11.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- EYÜPSPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü masörü MÜRŞİD SOLMAZ'ın 03.11.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BANDIRMASPOR Kulübü antrenörü AYTEKİN KIRAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- HACETTEPESPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 4 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HACETTEPESPOR Kulübü kaleci antrenörü MEHMET EMRAH ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HACETTEPESPOR Kulübü futbolcusu VOLKAN KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HACETTEPESPOR Kulübü futbolcusu İLKSEN KUTTEKİN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- SARIYER Kulübü futbolcusu BERTUL KOCABAŞ'ın 03.11.2019 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- YOMRASPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-FETHİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu ULAŞ ULUSAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakaretleri ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü AYHAN KANLI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakaretleri ve tehditleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.