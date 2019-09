Ali Koç: Ortaya koyduğumuz futbol hepimizi mutlu etti

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin eylül ayı sayısında kaleme aldığı yazısında, Süper Lig'in ilk 3 haftasında Ersun Yanal yönetiminde iyi mücadele ederek 7 puan aldıklarını dile getirdi.

"Trabzonspor mücadelesinde sayısız pozisyondan yararlanamadık, galibiyeti kaçırdık, ancak ortaya koyduğumuz futbol hepimizi mutlu etti." diyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Yoluna emin adımlarla yürüyen takımımız, camiamızın desteği ile sahip olduğu şampiyonluk sinerjisini her geçen gün daha da güçlendiriyor ve 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor. Yeni sezon transfer çalışmalarımızı da içerisinde bulunduğumuz finansal durumu ve çeşitli kısıtlamaları göz önünde bulundurarak büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken, hocamız Ersun Yanal ve sportif direktörümüz Damien Comolli ile çok sıkı bir koordinasyon içerisinde çalıştık."

Transfer döneminde medyada zaman zaman maksatlı haberler çıkmasına rağmen, çalışma motivasyonlarının zarar görmediğini anlatan Koç, "Bu sezon hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmamızı sağlayacak uzun yolculuk, yönetim, teknik heyet, sporcu ve taraftarlarımızın birlik ve beraberlik ile kenetlenmesiyle ancak mümkün olacaktır. Camiamızdan en önemli ricam, sosyal medya başta olmak üzere, medya organlarında kendilerini kanaat önderi ya da sosyal medya fenomeni olarak lanse eden ancak asli görevleri manipülatif söylemlerle yönetimimiz üzerinde baskı oluşturma çabası olan kişilere karşı dikkatli ve uyanık olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

"Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz" başlıklı bir bildiriyi sezon başı yayımladıklarını hatırlatan Koç, "Her tür desteğe hazır olduğumuz bu konuda umuyoruz ve diliyoruz ki konuşulan her zaman saha ile sonuçlar olur. Hakemlerimiz de adil yönetimleriyle takdir toplar. Alakasız, spekülatif, gerçek dışı gündem yaratmaya çalışanlara karşı da en iyi cevabı Türk futbolunun bireyleri vermiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Başta basketbol olmak üzere diğer branşlara yaptıklarını transferleri ve hedefleri de yazısında anlatan Koç, 3 Temmuz süreciyle ilgili ise şunları belirtti:

"Mağdurların şikayetleriyle, bu süreci yürüten kişiler hakkında ceza davası açılmış olup, halen devam etmektedir. Kulübümüz bu davayı mağdur sıfatıyla ve aktif şekilde takip etmektedir. Ayrıca mağdur olan yöneticilerimiz de şikayetçi sıfatıyla davaya dahil olmuşlardır. 'Fenerbahçe kumpası' olarak isimlendirdiğimiz bu davanın hızla sonuçlanması, camiamız açısından son derece önem verdiğimiz bir konudur. 3 Temmuz hukuksuzluğunun, hukuk önünde hesabının sorulması olarak gördüğümüz bu dava, Fenerbahçe açısından son derece önemlidir. Hassasiyetle takip edilmektedir. Zira hepimiz biliyoruz ki hedef her zaman Fenerbahçe olmuştur. Yargılanmasına devam edilen kumpas davasının yanı sıra, halen Yargıtayda olan davamızın da bir an önce sonuçlandırılmasını beklemekteyiz. Bu noktada geçtiğimiz günlerde açıklanan, FETÖ tarafından kurgulanan bir diğer kumpas davası olan Ergenekon'un gerekçeli kararında da 3 Temmuz Kumpas Davası'na atıfta bulunulmuş ve bu konudaki haklılığımız bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır." (AA)