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07 Ekim 2019 Pazartesi 12:43:36 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:45:39

Ali Koç: Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor. Rakiplerimizin küçülmeye gittiği ortamda Aziz Bey'in koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maddi olarak 2019-2020 sezonunun hiçbir kulüp için kolay olmadığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün Öznur Kablo ile Ülker Stadı'nda imzaladığı sponsorluk anlaşmasında konuşan başkan Ali Koç, hayallerinde büyük sponsorluklar olduğunu belirtti. 

Koç, kulüplerin durumunun her geçen sene daha da zorlaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Göreve geldiğimizden beri İbrahim Balarısı ile bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu seneye nasip oldu. Bizim hayallerimizde daha büyük sponsorluklar var. Seneye futbol tarafında da iş birliği arzu ediyoruz. Sponsorun büyüğü küçüğü yok. Rakiplerimizin küçülmeye gittiği ortamda Aziz Bey'in koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Erkek ve kadın voleybolda sponsorlukları yaptık.

Bazen taraftarlarımız 'Amatörleri bırakın futbola odaklanın' diye bize kızıyor. Bu bir anlayış ve duruş. Buralara yapılan yatırımları alıp futbola yatırma durumu yok. Ne kadar harcayacağınız belli. Dolayısıyla öbür taraflarda ödün vermemek için uğraşıyoruz. Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor. Önümüzdeki günlerde milli maç arasında camiaya sesleniş yapmak istiyorum."

Kadın basketbol takımının isim sponsoru Öznur Kablo 

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın basketbol takımının isim sponsorluğu için Öznur Kablo ile sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine sarı-lacivertli kulübün başkan yardımcısı Burhan Karaçam ve Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı katıldı. 

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kez bir isim sponsorluğu anlaşması yaptığını belirten Karaçam, "Fenerbahçe'de ilk defa kadın takımımız bir sponsora kavuşuyor. Takımımız çok değerli bir Fenerbahçelinin bonkörlüğünde bu sene Fenerbahçe Öznur Kablo olarak yer alacak." diye konuştu.

Sponsorlukların çok önemli olduğunu vurgulayan Karaçam, şunları söyledi: 

"Diğer branşların maddi olarak desteklenmesi de çok önemli. Başarıya sadece terle, emekle gitmiyorsunuz. Maddi imkan olmadan arzu edilen seviyelere çıkılamıyor. Öznur Kablo gibi kuruluşların bu gibi destekleri vermeleri örnek olur. Hedeflerimizden ödün vermiyoruz. Maddi açıdan maalesef günün koşullarında çok büyük bir maddi yükün altında yönetim olarak kısıtlı şeyler yapabiliriz. Amatör branşlara destek çok önemli ve stratejik. İbrahim Bey gibi taraftarlarımızı desteğe bekliyoruz."

Anlaşmanın bir yıllık olduğunu aktaran Karaçam, "İbrahim Bey'in de önerisi doğrultusunda bu anlaşmanın birçok seneye yayılacağına inanıyorum. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız birçok başarıya sahip. Avrupa'da final oynayan ilk Türk takımı. Türkiye'de de en çok şampiyonluk yaşayan takım. Bunun Fenerbahçe'ye yeni bir heyecan katmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Anlaşmanın maddi yönünün özel olduğunu kaydeden Karaçam, büyük bir katkı aldıklarını sözlerine ekledi.

İbrahim Balarısı: "Çok mutlu ve gururluyuz"

Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı, sponsorluk anlaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti: 

"Çok mutlu ve gururluyuz. Fenerbahçe armasını en iyi şekilde taşıyan takım, Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı olarak anılacak. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde bize destek olan Ali Koç ve Metin Sipahioğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sezon Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yer alacağı tüm kulvarlarda başarılı olacağına inanıyorum. Birbirimizle kenetlenerek ligde ve Avrupa'da şampiyonluk yaşanacağından şüphem yok."

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı. Çekilen hatıra fotoğrafında sarı-lacivertli basketbolcular Tuğçe Canıtez ve Ayşe Cora da yer aldı.

(AA)

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