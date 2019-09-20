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20 Eylül 2019 Cuma 09:45:59 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 10:46:32

Ali Koç kural değişikliği sayesinde derbiye gidebilecek

Terim’e, “Sicili bozuk” diyen F.Bahçe Başkanı Koç, 38’den PFDK’ya gitti. 45-120 gün men cezası alabilir. Ancak bu derbiyi izlemesine engel değil. Demirören’in son anda talimatın 97’nci maddesinde yaptığı değişiklik Ali Koç’a, Türk Telekom’un kapılarını açıyor.

AKŞAM

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, önceki gün G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in aldığı cezalarla ile ilgili “Nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor” ifadelerini kullanmıştı. TFF Hukuk Kurulu, Başkan Ali Koç’u, ‘Sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk etti.

28 ŞUBAT 2018 TARiHiNDE DEĞiŞTi

38. maddeye göre; kulüplerin yöneticilerine 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 30 bin TL’den 140 bin TL’ye kadar para cezası veriliyor. Alınacak olası cezaya rağmen Başkan Koç’un 6. hafta Türk Telekom Stadyum’da oynanacak G.Saray derbisinde tribünde olmasının önünde bir engel bulunmuyor. Bu nedeni ise TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören’in istifa edeceği gün yani, 28 Şubat 2018 tarihindeki yönetim kurulu kararı ile yaptığı Disiplin Talimatı değişikliği.

iLK MUSTAFA CENGiZ FAYDALANMIŞTI

Disiplin Talimatı 97/3 maddesi “Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezası, kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz” hükmünü içeriyor. Geçtiğimiz sezon 150 gün men cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cezasının bitimine 48 gün kala değişen bu talimat sonrası deplasmandaki Erzurumspor maçını locadan takip etmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da değişen bu madde sayesinde Galatasaray derbisini Türk Telekom’da izleyebilecek.

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