Ali Koç gözünü karattı! 3 yıldız İstanbul'a geliyor

Bayern Münih hezimeti sonrası transferde işi sıkı tutan Fenerbahçe, listesindeki isimlere imza attırmak için temasları hızlandırdı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup sonrası takımdaki eksiklikleri daha net gördüğü ve yönetimle bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Süper Lig'in başlamasına 3 haftadan az bir süre kaldığının farkında olan Fenerbahçeli kurmaylar elini çabuk tutacak.

Fenerbahçe 1'i dünya yıldızı olmak üzere 3 bomba birden patlatarak taraftarı şampiyonluk havasına sokacak.

İşte dev transfer harekatının detayları...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Hatem Ben Arfa'da mutlu sona çok yaklaştı. Sportif direktör Damien Comolli, imza aşamasına geldiği Frankfurt'a gitmesine engel olduğu yıldız futbolcuyla görüşmelerde büyük mesafe kat etti. Senelik 3 milyon euro ile 2 milyon euro imza parası ödenmesi planlanan Hatem Ben Arfa'nın kısa süre içinde imza atabileceği iddia edildi.

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ

Geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Rennes'de tamamlayan Hatem Ben Arfa, forma giydiği 41 resmi karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda oynayan tecrübeli futbolcu, Avrupa'da devlerin formasını giydi. Ben Arfa; Fransa'da Lyon, Marsilya, PSG, İngiltere'de de Newcastle United'da uzun yıllar oynadı.

ABOUBAKAR İÇİN PORTO'DAN DAVET

Transfer döneminde birçok ismi listesine alan Fenerbahçe, Aboubakar konusunda sıcak gelişmeler yaşıyor. Porto, satış listesine koyduğu Kamerunlu golcünün transferiyle ilgili görüşmek için sarı-lacivertlileri Portekiz'e davet etti. Sportif direktör Comolli'nin önümüzdeki günlerde bu ülkeye gideceği ve bu oyuncunun kiralanması konusunda şartları zorlayacağı ileri sürüldü.

KADIKÖY'Ü SEÇTİ

Fenerbahçe, Vedat Muriç'ten sonra Deniz Türüç transferinde de ezeli rakibi Galatasaray'a çelmeye takmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Süper Lig'in iki devinin listesinde yer alan 26 yaşındaki futbolcu, Kayserispor Başkanı Erol Bedir'e kararını açıkladı. Yıldız oyuncu, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Transferle ilgili bugün resmi açıklamaların yapılabileceği vurgulandı.

BUGÜN NETLEŞECEK

Kayseri Başkanı Erol Bedir, Deniz transferinin bugün netleşeceğinin altını çizip, "Deniz'i isteyen kulüplerle yaptığımız ön görüşmelerde mutabık kaldık. Deniz'in mutlu olacağı takımı kendisi seçecek demiştik. Deniz tercihini yaptı. Konuyla ilgili bir açıklama yapmam söz konusu olamaz. Yarın (bugün) konu netleşecek. Kulüp olarak bizim anlaşmamız tamam" dedi.

(Fotomaç)