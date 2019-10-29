29 Ekim 2019 Salı 09:56:12 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 09:57:37
Ali Koç genç yıldız adayı peşinde
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Barcelona Futbol Okulu ile Göksu arasında oynanan maçı izledi.
STAR
Maltepe Gülensu Mahallesi’ndeki Gülensu Futbol Sahası’na gelen Başkan Koç, altyapı maçını tel örgülerin dışından seyretti. Koç’un genç yıldız adayı peşinde olduğu öğrenildi. Karşılaşma sonunda mahallede yaşayanlar Ali Koç ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
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