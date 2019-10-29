Ali Koç genç yıldız adayı peşinde

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Maltepe Gülensu Mahallesi’ndeki Gülensu Futbol Sahası’na gelen Başkan Koç, altyapı maçını tel örgülerin dışından seyretti. Koç’un genç yıldız adayı peşinde olduğu öğrenildi. Karşılaşma sonunda mahallede yaşayanlar Ali Koç ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.