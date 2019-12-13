  • Bist 100
    111139
  • Dolar
    5,7846
  • Euro
    6,4582
  • Altın
    275,5540
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek
Karius'tan Beşiktaş yönetimine sözleşme yanıtı Karius'tan Beşiktaş yönetimine sözleşme yanıtı
Sanayi üretiminde büyük artış Sanayi üretiminde büyük artış
Diyanet Hac ön kayıtlar bitiyor: Hac kurası ne zaman çekilecek 2020? Diyanet Hac ön kayıtlar bitiyor: Hac kurası ne zaman çekilecek 2020?
Fenerbahçe'ye 17, Galatasaray'a 9 milyon Euro! Fenerbahçe'ye 17, Galatasaray'a 9 milyon Euro!
FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi
Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında
Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti
Galatasaray ilk transferini yaptı! 4 Ocak'ta KAP'a bildirilecek... Galatasaray ilk transferini yaptı! 4 Ocak'ta KAP'a bildirilecek...
Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi
Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı
Trabzonspor'da Dusko Tosic harekatı Trabzonspor'da Dusko Tosic harekatı
FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi
Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişecek Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişecek
Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor
İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama
Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları yabancıları etkiledi Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları yabancıları etkiledi
Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor
Cocu’nun gözü Ferdi’de Cocu’nun gözü Ferdi’de
Yanal 11’i bozmayacak Yanal 11’i bozmayacak
En fazla bütçe Cim Bom’a En fazla bütçe Cim Bom’a
Dev rezalet Dev rezalet

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Aralık 2019 Cuma 09:11:32 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 09:18:23

Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor

Beşiktaş’ın aradan çekilmesiyle Fenerbahçe Sivassporlu Emre Kılınç’ın transferinde yalnız kaldı. Pazar günü maç için Sivas'a gidecek olan Başkan Ali Koç, Emre için Sivaslı yöneticilerle masaya oturacak.

Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, Sivas'ın kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın devreden çıkmasıyla rahatlayan Fener'de Başkan Koç da devreye girdi.

SİVAS'LA SON SEZONUNU YAŞIYOR

Başkan Ali Koç'un pazar günkü Sivas maçı öncesinde Sivaslı başkan ve yöneticilerle Emre transferini konuşması bekleniyor. Emre'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması en önemli koz.

TAKAS İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Emre Kılınç'ın transferine Yanal'ın da onay verdiği gelen haberler arasında. Emre için Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimlerin takasta kullanılmasının da söz konusu olduğu ifade edildi.

10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Emre Kılınç, bu sezon Sivas formasıyla çıktığı 12 lig maçında 5 gol, 5 asiste imza atarak takımının liderlik koltuğunda olmasında önemli rol oynadı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon sonunda Emre Kılınç'ın Sivas'la olan sözleşmesinin bitecek olması Fener'in işini bir hayli kolaylaştırabilir.

(Takvim)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ