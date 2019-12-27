Ali Koç, Comolli'yi kovmaktan beter etti! 'Sen getirdin sen göndereceksin'

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Sezon başında Ersun Yanal’ın onayının olmamasına rağmen Comolli’nin imza attırdığı Adil Rami’nin bazı Fransız takımlarıyla görüşmeler yaptığı, fakat oyuncunun kendisine sunulan yıllık ücretleri beğenmediği için Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

ADİL RAMİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Marsilya’da disiplinsiz tavırları ve sürekli futbol dışı olaylarla adının anılmasından dolayı dışlanan Rami’yi transfer eden Comolli ile yönetimin arasının açıldığı belirtilirken, Fransız Sportif Direktörün geçtiğimiz günlerde ‘Rami kulüpte kalacak’ açıklamaları Ersun Yanal’ın da tepkisini çektiği öğrenildi. France Football'un verdiği bilgilere göre; Fenerbahçe’den yıllık 5 milyon Euro kazanan Rami için Ali Koç’un Comolli’yi sert bir şekilde uyardığı ifade edilirken, başkanın ‘Sen getirdin sen göndereceksin’ dediği kaydedildi.