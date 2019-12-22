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22 Aralık 2019 Pazar 22:05:59 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 22:06:45

Ali Koç: Çok uğraşıyorlar ama başarılı olamayacaklar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal ve takıma inandıklarını ifade eden Ali Koç, "Futbolcularımızı tebrik ediyorum, hem iyi oynadılar, hem de oynatmadılar. Bu üç puanın değerli olması için önümüzdeki hafta da kazanmamız gerekiyor. Biz daha önce olduğu gibi bu takıma inanıyoruz, hocamıza inanıyoruz, şampiyonluğa inanıyoruz" dedi.

Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu iddiaları hakkında konuşan Koç, "Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal'ın kavga ettiği iddiasını yeni duydum, istifa sözlerini de yeni duydum. Basın, Fenerbahçe'yi karıştırmak için çok uğraşıyor ama bunu başaramıyor. Futbol ve basketbol için ortaya atılan her iddiaya cevap veremeyiz. Söz konusu Fenerbahçe ise çok daha acı komplo teorileri üretiliyor, hepsine yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin töhmet altında bırakıldığını belirten Koç, "Obradovic için söyleniyor, Ersu Yanal için söyleniyor, hangi birisine yetişelim. Bazı kişiler, bu tarz şeyleri üretme konusunda çok uğraşıyor. Biz, başta finansal sorunlar olmak üzere birçok sorunla uğraşılıyoruz. Biz töhmet altında bırakılıyoruz, ben bile artık bunları duymaktan utanıyorum, onlar nasıl utanmıyor" dedi.

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