  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8147
  • Euro
    6,4658
  • Altın
    275,3870
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Abdullah Avcı: Herkes kaybediyor, yarışa devam! Abdullah Avcı: Herkes kaybediyor, yarışa devam!
Ali Koç: Bu konu sabrımızı taşıran noktaya geldi Ali Koç: Bu konu sabrımızı taşıran noktaya geldi
Başkan Erdoğan'dan Libya mutabakatı açıklaması: Burada Sevr'in ters yüz edilmesi var Başkan Erdoğan'dan Libya mutabakatı açıklaması: Burada Sevr'in ters yüz edilmesi var
Bakan Ziya Selçuk: Doğa okulları konusunda her türlü senaryoya karşı tedbir aldık Bakan Ziya Selçuk: Doğa okulları konusunda her türlü senaryoya karşı tedbir aldık
HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz terör soruşturmasından tutuklandı! HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz terör soruşturmasından tutuklandı!
ABD "Yüzyılın Anlaşması" planını duyurmakta sabırsız gözüküyor! ABD "Yüzyılın Anlaşması" planını duyurmakta sabırsız gözüküyor!
ABD, Çinli iki diplomatı gizlice Washington'dan kovmuş! ABD, Çinli iki diplomatı gizlice Washington'dan kovmuş!
Beşiktaş'a Sergen Yalçın sürprizi Beşiktaş'a Sergen Yalçın sürprizi
Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti
Dağda hayatını kaybetti, yanı başından ayrılmayan köpeğinin hüzünlü bekleyişi yürekleri burktu Dağda hayatını kaybetti, yanı başından ayrılmayan köpeğinin hüzünlü bekleyişi yürekleri burktu
Gaziantep, Kayserispor'u eli boş gönderdi Gaziantep, Kayserispor'u eli boş gönderdi
Savcının 'intihar' diyerek kapattığı Aysun'un dosyası yeniden açıldı: Terk ettiği erkek arkadaşı gözaltına alındı Savcının 'intihar' diyerek kapattığı Aysun'un dosyası yeniden açıldı: Terk ettiği erkek arkadaşı gözaltına alındı
Korkutan deprem uyarısı: Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksek Korkutan deprem uyarısı: Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksek
Sivasspor, Fenerbahçe'ye şans tanımadı Sivasspor, Fenerbahçe'ye şans tanımadı
Mevlana Müzesindeki restorasyon çalışmalarında 6 minyatür bulundu Mevlana Müzesindeki restorasyon çalışmalarında 6 minyatür bulundu
Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızak sezonu başladı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızak sezonu başladı
Dağ tepe yok, vatan, millet var Dağ tepe yok, vatan, millet var
ABD'den Rus hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı yeni füze önlemi ABD'den Rus hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı yeni füze önlemi
Terör örgütü PKK/KCK Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla bölücü örgüte finans temin ediyor Terör örgütü PKK/KCK Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla bölücü örgüte finans temin ediyor
Bebeğin içinde kateter unutulan hastanenin sahibinden şok savunma: Siz hiç hata yapmıyor musunuz? Bebeğin içinde kateter unutulan hastanenin sahibinden şok savunma: Siz hiç hata yapmıyor musunuz?
Topraksız tarım ile ürettiği fideleri hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor! Topraksız tarım ile ürettiği fideleri hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor!
Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum! Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum!
Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum! Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum!
Antalya'da akılalmaz olay: Küçük kız çocuğu başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulundu Antalya'da akılalmaz olay: Küçük kız çocuğu başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Aralık 2019 Pazar 21:37:54 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 21:38:28

Ali Koç: Bu konu sabrımızı taşıran noktaya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçta şampiyonluk yolunda bir darbe daha yediklerini ancak kapatılmayacak bir fark olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor'un iyi futbol oynadığını belirten Koç, "Koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Bizim zayıf yanlarımızı iyi kullandılar. 7'de 7 yaptılar. Süreklilik arz eden futbol oynuyorlar." dedi.

"Deplasman sıkıntımız var." ifadesini kullanan Koç, şöyle konuştu:

"Kendi sahasında bambaşka, deplasmanda bambaşka bir Fenerbahçe var. Bugün maç çok rahat 2-1'den 2-2 de olabilirdi. 2-1'den sonra Sivasspor paniklemeye başladı ama 4-1 de olabilirdi. Kontra atakları vardı. Evet sıkıntılarımız var. Sorunlarımızın da farkındayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik. Ligin şu aşamasında bu kapatılmayacak bir fark değil. Şampiyon olacağımıza hala inanıyoruz. Oyuncularla konuştum. Onlarla nasıl bu noktaya geldiysek, yine onlarla buradan çıkacağız. Saçma sapan 6-7 puan kaybetmeseydik, buradaki verdiğimiz 3 puanı normal karşılayabilirdik. Ancak artık 3 puan verme lüksümüz yoktu. Bu yıl hiç alışık olmadığımız, puanlama açısından enteresan bir lig oynanıyor."

Sert tedbirler alacaklarının sinyalini veren Koç, "Radikal de olsa biz gerekli tedbirleri alacağız. Benim en çok üzüldüğüm konu, oyuncularımızın sakatlıkları. Sadık Çiftpınar'a çok üzüldük bugün. Durup dururken sakatlandı. Yarın belli olacak ama dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla bunu atlatırız. Görünen o ki uzun bir süre oynayamayacak. Diğer taraftan yumuşak doku sakatlığı dediğimiz, darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan bu sene çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bunu da acil şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Miha Zajc ağır sakatlandı. Hasan Ali'ninde sakatlığı nüksetti. O da bizimle olmayacak." diye konuştu.

Sakatlıkların yanında kart cezalılarının olduğunu belirten Koç, "Ozan Tufan kırmızı kart gördü ve cezasını hafta içi çekecek. Garry Rodrigues haklı bir şekilde kırmızı kart gördü. Ben inceledim, oyuncu da hak ettiğini söylüyor. Ozan'ın pozisyonuna gelince, Ozan bu takımın kaptanlığını yapmış birisi. Kendisine hakim olması gerekirdi ama o da 4. hakemle yaşadığı diyalog nedeniyle kart gördü. Ozan'a bir nebze hak veriyorum ama tasvip etmiyorum. Sonuçta kulübün liderlerinden birisi. Dediğim gibi, biz şampiyon olacağız. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Tek sevindiğim konu, bu kayıpların erken gelmesi. Alacağımız tedbirlerle bu sorunları gidereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu konu sabrımızı taşıran noktaya geldi"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Fenerbahçe'nin hakem kararlarını etkilemeye yönelik görüşmeler yaptığı yönünde iddialar var. Bugünkü hakem kararlarında bunun etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, şu cevabı verdi:

"Bugün hakemin iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bir şeye takılacaksam, Ozan'a çok faul yapıldı. O pozisyonlarda sarı kart çıkmadı. Kaybettiğimiz bir maç sonrası gündem değiştirme noktasında olmak istemiyorum. Bizimle ilgili yapılan algı operasyonları, 'Yok efendim niye buluşmuşlar, yok efendim yüzde 30 yüzde 40 (transfer harcama limiti) Fenerbahçe'nin işi.' gibi konuşmalar var. Bunlar için ağır söyleceklerim var. Bu konu sabrımızı taşıran noktaya geldi. Bazı başkan seviyesindeki söylemler var ama yeri burası değil. Burada maç kaybettik. Kesinlikle 3 puan kaybını ve nispeten kötü futbolu kamufle edecek açıklamalarda bulunmayacağım. Biz bugün kötü oynadık, kaybetmeyi hakettik. Sivasspor kazanmayı hak etti. Onları da tebrik ediyorum."

Koç, Sivasspor soyunma odasına giderek Rıza Çalımbay'ı tebrik etmesiyle ilgili ise, "Ben Ertuğrul Sağlam Kayserispor'u çalıştırırken onu da tebrik etmiştim. Rıza hocayı severim. Kardeşi Kemal'le de eski bir dostluğumuz var. İmkanım olsa maçtan önce de giderdim. Hem tebrik etmeye gittim hem de öyle bir elini sıkayım dedim." ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ