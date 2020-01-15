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15 Ocak 2020 Çarşamba 16:14:46 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:16:44

Ali Koç: Bu dönemde de yine şampiyonluğumuza göz dikildi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün Silivri'ye giderek davaya katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler de bugün Silivri'ye giderek mahkemeye katıldı.

Mahkemenin ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu biliyoruz! O zamandan bugüne Silivri kampüsü gelişmiş, her şey çok değişti ama bizim davada bir gelişme yok" dedi.

FETÖ'ye karşı ilk direnişi Fenerbahçe taraftarının başlattığını da belirten Koç, "Bugün geldiğimiz nokta da Türkiye çok değişti, şimdi bu kahpe örgüte karşı olmak kolay! O gün köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı, bunlar unutulmasın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna göz dikildiğini ifade eden Koç, "Haklı kupamız, tertemiz kupamız o zaman bizden alınmaya çalışılmıştı! Bu dönemde de yine şampiyonluğumuza göz dikildi, aktörler farklı" şeklinde konuştu.

Kumpas davasına sadece Fenerbahçe'nin değil herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Koç, "Bu ve bunun gibi kumpas olan her davaya sahip çıkmalıyız ki, bir daha kimse buna cesaret edemesin. Vicdanı olan herkes, Fenerbahçe'nin bu mücadelesine müteşekkirdir ve biz de her zaman bundan gurur duymuşuzdur" dedi.

FETÖ'nün devleti yıkmak istediğini ifade eden Koç, "Bu sadece Fenerbahçe'nin davası değil, bu Türkiye'nin davası! Cumhurbaşkanı'na kadar gözüne kestiren, pek çok aile yıkan, kurumları bitiren ve devleti yıkmaya çalışan bu örgütün karşısında olmak vatanı seven herkesin görevidir" şeklinde konuştu.

Davanın en koısa süre içerisinde sonuçlanmasını beklediklernin altını çizen Koç, "Usüldeki sıkıntılar giderildikten sonra bu davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanacağını umuyuyoruz! Diğer taraftan kumpas davasının da aynı şekilde... İnandığımız sonuca kavuşacağımıza hiçbir şüphemiz yok" dedi.

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