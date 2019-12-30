  • Bist 100
    114492
  • Dolar
    5,9480
  • Euro
    6,6666
  • Altın
    289,2250
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Murat Dalkılıç: Hande'yle bir projede yer alabiliriz Murat Dalkılıç: Hande'yle bir projede yer alabiliriz
Pendik'te minibüste kızının taciz edildiğini iddia eden anneden yumruklu saldırı Pendik'te minibüste kızının taciz edildiğini iddia eden anneden yumruklu saldırı
Pendik'te minibüste kızının taciz edildiğini iddia eden anneden yumruklu saldırı Pendik'te minibüste kızının taciz edildiğini iddia eden anneden yumruklu saldırı
Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı
Irak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 aday Irak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 aday
31 Aralık 2019 resmi tatil mi? 31 Aralık okul yarım gün mü? 31 Aralık 2019 resmi tatil mi? 31 Aralık okul yarım gün mü?
Kastamonu'da köye inen aç kurtlar, av köpeğini parçaladı Kastamonu'da köye inen aç kurtlar, av köpeğini parçaladı
Alexander Sörloth Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Alexander Sörloth Trabzonspor'dan ayrılacak mı?
Malezya Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştıracak Malezya Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştıracak
'Seri muhakeme usulü' ve 'basit yargılama usulü'ne yeni yılda başlanıyor 'Seri muhakeme usulü' ve 'basit yargılama usulü'ne yeni yılda başlanıyor
BMGK'den Somali'deki terör saldırısına kınama BMGK'den Somali'deki terör saldırısına kınama
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Tecil faiz oranı yüzde 15'e düşürüldü Tecil faiz oranı yüzde 15'e düşürüldü
Beşiktaş'ta Tolga Zengin ile ilgili flaş iddia Beşiktaş'ta Tolga Zengin ile ilgili flaş iddia
'Ziyafet Sofrası' 384. kez tiyatroseverlerle buluştu 'Ziyafet Sofrası' 384. kez tiyatroseverlerle buluştu
"İzdiham Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu "İzdiham Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu
Somali'deki bombalı terör saldırısından sonra ABD, terör örgütü Eş-Şebab’ı vurdu Somali'deki bombalı terör saldırısından sonra ABD, terör örgütü Eş-Şebab’ı vurdu
İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak
Galatasaray Milanlı Bonaventura'yı listeye aldı Galatasaray Milanlı Bonaventura'yı listeye aldı
Karaman'da bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Karaman'da bugün okullar tatil edildi mi? Karaman'da bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Karaman'da bugün okullar tatil edildi mi?
1. İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri sahiplerini buldu 1. İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Seri ve Nzonzi'ye 5 talip birden çıktı Seri ve Nzonzi'ye 5 talip birden çıktı
Yazar Hüseyin Su: En çok mektup yazan yazar Nuri Pakdil'dir Yazar Hüseyin Su: En çok mektup yazan yazar Nuri Pakdil'dir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:16:19 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:19:19

Alexander Sörloth Trabzonspor'dan ayrılacak mı?

Trabzonspor'un kale önündeki keskin bitiricisi Alexander Sörloth, kariyer sezonunu geçirdiği bordo-mavililerde mutlu olduğunu söylerken, sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağını düşünmediğini belirtti.

Trabzonspor'un 750 bin euro kiralama bedeliyle Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, sezonun ilk yarısına attığı 12 golle damgasını vurdu. Norveçli oyuncu verdiği röportajda, kariyerinin en özel günlerini geçirdiği Trabzon'da mutlu olduğunu söyledi.
Ceza alanı içinde çok fazla topla buluştuğunu kaydeden Sörloth, "İyi bir takımımız var ve iyi yoldayız. Sürekli hücum yapmak istiyoruz, bu da bir golcü için armağan gibi bir şey. Böylece ceza alanı içinde oynuyorum. Crystal Palace'a göre farklı durum, büyük bir takımda oynayınca böyle. Trabzonspor'da çok mutluyum. Böyle olunca nerede yaşadığının önemi yok" dedi.

"STURRIDGE İLE İYİ İLETİŞİMİMİZ VAR"

Takımın bir diğer yıldızı Sturridge ile sahada birbirlerini tamamladıklarını vurgulayan Norveçli oyuncu, "Daniel Sturridge ile iyi anlaşıyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz. Ben topu aldığımda onu bulmaya çalışıyorum çünkü topu ona verdiğimde ağları sarsabileceğinin farkındayım. İyi bir iletişimimiz var" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM TRABZON İLE KAZANMAK"

Trabzonspor'un başarısına odaklandığını ve sezon sonunu düşünmediğini kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, "Uzun dönemli planlarım yok şu anda. Ana hedefim Trabzonspor ile bir şeyler kazanmak. İnsanlar ve basın da bana iyi davranıyor. Gol atan oyuncu seviliyor" diye konuştu.

Norveç Milli Takımı'nda oynamak istediğini de söyleyen Sörloth, "Norveç Milli Takımı'nda rekabet olmalı, şu anda da forvet için rekabet var. Uzun süredir böyle bir şey yoktu. King ve Haaland gibi iyi iki forvetin olması harika" mesajını verdi.

Ligde ve Avrupa'da toplam 15 gole ulaşan Sörloth, kariyer rekorunu egale etti. Sörloth'un en golcü sezonu, 2016-2017'de Midtylland forması giydiği dönemdi. Norveçli santrfor, o yıl 26 maçta 15 gol kaydetmişti. Sörloth, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.

(Sporx)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ