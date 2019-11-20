Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalmak istiyor!

İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'tan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Alexander Sörloth ile ilgili temsilcisi Mathieu Markaroglu'dan önemli açıklamalar geldi. Markaroglu, "Sörloth, Trabzonspor'da kısa sürede kalitesini gösterdi. Takip eden kulüpler var ama o, bütün önceliğini Trabzonspor olarak belirlemiş durumda. Ailesi de kendisi de Trabzon'da oynadığı için çok mutlu. Gollerine devam ederse Trabzonspor'un satın alma opsiyonunu kullanması sürpriz olmaz. Zaten istekliler" ifadelerini kullandı. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki santrforu Crystal Palace'a 750 bin euro ödeyerek 2 yıllığına kiralamıştı.

Sözleşmeye göre Norveçli forvet 2020-21'de Fırtına'nın oynayacağı resmi maçların yüzde 50'sine 11'de başlarsa 6 milyon euro'ya kesin transferi gerçekleşecek. Sörloth'tan memnun olan yönetim, gelecek sezonu beklememe kararı aldı. Crystal Palace ile hemen masaya oturulacak. 6 milyon euro'luk bonservisinde indirim istenecek. Fırtına 4 milyona işi bitirmeyi planlıyor. Ancak genç futbolcunun süper performansı nedeniyle İngiliz ekibinin indirim yapma ihtimali düşük. Sörloth geldiğinden beri müthiş futboluyla dikkat çekiyor. ligde 11 maçta 6 gol, 3 asistle oynuyor. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol, 1 asisti var.

NORVEÇ'İ SIRTLIYOR

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nu 17 puanla üçüncü sırada bitiren Norveç'te Sörloth'un performansı göz kamaştırıyor. Kuzey ekibinin grupta oynadığı son 3 maçta 7 puan toplamasında ve play-off aşamasına katılmasında Trabzonsporlu Sörloth'un büyük payı bulunuyor. Norveç'in üçüncülük yolundaki en büyük rakibi olan Romanya karşısında son dakikada attığı golle takımına 1 puanı getiren Sörloth, umutların sürmesini sağladı. Faroe Adaları'nı 4-0 ile geçen Norveç'te başrolde yine 2 gol atan Sörloth bulunuyordu. Gruptaki son maçta ise 23 yaşındaki oyuncu takımının Malta karşısındaki galibiyet golünün altına imzasını attı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 8 gol ve 4 asist kaydeden Sörloth, EURO 2020 Elemeleri'nde sahada yer aldığı 5 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Takvim)