Alexander Sörloth: Trabzonspor'da çok mutluyum

Trabzonspor'un bu sezon etkili performans gösteren oyuncusu Alexander Sörloth, ikinci yarı öncesi samimi açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Sörloth, gol krallığı gibi bir hedefi olmadığını takımın başarısını düşündüğünü söyledi. Sörloth gelecek dönemde de Trabzonspor'da oynayabileceğini ifade etti.

"Taraftarlar beklediğimden fazlası"

"Taraftarlarımız bunu çok hak ediyorlar. Sadece maç maç değerlendirmemiz lazım. Çok iyi bir takımımız var. Şampiyonluk için büyük bir şansımız. Belki defans konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Devre arası çalışmalarında bunun üzerine çalıştık. Taraftarlar beklediğimden fazlasını gösterdi"

"Trabzonspor'da mutluyum"

"Maçların biraz daha diğer liglere göre açık oynandığını düşünüyorum. Gol krallığını düşünen biri değilim. Öncelikle takımın kazanması önemli. Burada çok mutluyum. Başkanımız, hocalarımız, takım arkadaşlarımız ile çok mutluyum. Gelecekte de burada olmak isterim"

Sörloth, röportajın sonunda "teşekkürler", "merhaba" gibi Türkçe kelimeleri de söyledi.