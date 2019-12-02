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02 Aralık 2019 Pazartesi 13:14:14 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 13:18:17

Alexander Sörloth gol krallığına doğru gidiyor

Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, bordo-mavili takım ile kariyerinin en formda günlerini yaşıyor. 23 yaşındaki oyuncu, ligde attığı 8 golle de gol krallığında iddialı duruma geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un tek golünü atan Sörloth, gollerine devam ediyor. Son iki haftayı boş geçmeyen golcü oyuncu, attığı 8 golle gol krallığı yarışında da iddialı durama geldi.

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiraladığı Sörloth, İngiliz kulübünde geçtiğimiz sezon 12 maçta görev aldı. Burada beklentileri karşılayamayan başarılı oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig maçında 4 gol attı. 2018-2019 sezonunun ardından İngiltere’ye dönmeyen Sörloth, Trabzonspor’a kiralandı.
  
Trabzonspor’da en formda günlerini yaşıyor

Bordo-mavili kulüpte yaşanan sakatlıkların da etkisiyle sürekli forma şansı bulan Norveçli, kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Karadeniz ekibinin Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 21 maçta forma giyen bordo-mavili futbolcu, 18 maça ilk on birde başlarken, 3 müsabakada ise oyuna sonradan dahil oldu. Söz konusu karşılaşmalarda rakip ağlara 10 gol bırakan Alexander Sörloth, 4 de asist yaptı.
  
Sörloth’ün gol attığı maçları Trabzonspor yenilmedi

Trabzonspor, Süper Lig’de Alexander Sörloth’ün gol attığı maçlarda yenilmedi. 8 maçta 8 gol atan başarılı forvet, 4 tane asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 23 puanın 16’sına katkı sağladı. 1.94’lük golcü oyuncu, Trabzonspor'un, Kasımpaşa ve Galatasaray ile 1-1, Gençlerbirliği ve   Medipol Başakşehir ile ile 2-2 berabere kaldığı maçlarda 1’er gol atarken, 4-1’lik Beşiktaş ve Gaziantep FK, 2-1’lik Çaykur Rizespor ve 3-0’lık MKE Ankaragücü mücadelelerinde ise 1’er gol kaydetti.

Norveçli yıldız, UEFA Avrupa Ligi 3 Eleme Turu’nda ise Sparta Prag ile 2-2 ve 2-1 sonuçlanan maçlarda da 1’er gole imza attı.
  
Gol krallığında iddialı duruma geldi

Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de attığı 8 golle, gol krallığı yarışında da iddialı duruma gelen Norveçli futbolcu, 9 golü Malatyaspor'dan Adıs Jahovic ve Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'nin ardından 8 golle 3. sırada yer alıyor.

Sörloth'un sözleşmesi için önümüzdeki sezon beklenecek

Galatasaray maçı sonrası Sörloth'un sözleşmesiyle ilgili yöneltilen sorulara Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace takımında iki yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun kontratı için önümüzdeki sezonu bekleyeceklerini belirterek, bu tarz haberlerin gündemden düşmesini istedi.  

 İngiliz kulübüne her yıl için 750 Bin Euro, oyuncuya ise 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, Sörloth’un 2020-2021 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kesin olarak transferi gerçekleştirmiş olacak.  (İHA)

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