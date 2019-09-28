Alexander Sörloth Beşiktaş'a özel hazırlanıyor

GÜNEŞ

BORDO-Mavililer, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Abdülkadir, Ekuban ve Yusuf Sarı gibi hızlı oyuncularını kaybettikten sonra taktik değiştiren Ünal Hoca, bu maça Alexander Sörloth’u özel hazırlıyor. Sivas’ta kaçırdığı penaltı nedeniyle morali bozuk olan Norveçli golcüyle özel bir görüşme gerçekleştiren Ünal Hoca, idmanda da futbolcusuna yapması gerekenleri tek tek anlattı. Sturridge’i maçın gidişatına göre 2. yarıda oynatmayı planlayan Karaman’ın, İngiliz golcüden kanatlarda yararlanmayı düşündüğü aktarıldı