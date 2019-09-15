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15 Eylül 2019 Pazar 09:11:17 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 10:04:00

Alexander Sörloth arkadaşlarına fark attı

16 oyuncu alan Trabzonspor’da bunlardan sadece 7’si maçlarda süre alabildi. Norveçli golcü Sörloth 7 maçta 506 dakika oynayıp 3 gol attı. Sörloth’u iki maçta 180’er dakika oynayan Campi ve Fernandes izledi.

STAR

TRANFERDE 15 oyuncuyu renklerine katan Trabzonspor’da, İngiltere’nin Crystal Palace takımından kiralanan Alexander Sörloth, Bordo-Mavili formayı en çok giyen yeni futbolcu oldu. Norveçli 1.95 metre boyundaki santrfor, 7 maçta 506 dakika süre aldı. Attığı 3 golle takımına ilk 3 maçta katkı veren Sörloth sonraki 4 maçta ise suskun kaldı. Sörloth’u iki maçta oynayıp 180’er dakika sahada kalan stoperler Gaston Campi ile Ivanildo Fernandes izledi. Obi Mikel 5 maçta 160, Yusuf Sarı ise 6 maçta 134 dakika oynadı

8 OYUNCU HİÇ FORMA GİYMEDİ

Doğan Erdoğan 71 dakika, Avdijaj81 dakika oynama şansı bulurken, kaleci Erce Kardeşler, Daniel Sturrridge,Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Andusic, Atakan Gündüz, Taha Tunç ve Salih Kavrazlı henüz Bordo Mavili formayı giyemedi. Bu arada Sörloth, Gençlerbirliği maçıyla suskunluğunu bozacağına ve gol atacağına dair söz verdi.

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