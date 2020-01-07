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Adı şu sıralar sık sık Chelsea’yle anılan Alex Telles, Portekiz Ligi’nde Aralık ayının en iyi sol beki seçildi.

TELLES BİR NUMARADA

Transferi gerçekleşirse Galatasaray’ın 4 milyon Euro kazanacağı Brezilyalı yıldızın Porto’da gösterdiği performans parmak ısırtırken, Chelsea’nin genç teknik direktörü Frank Lampard’ın oyuncuyu çok istediği, İngilizlerin Telles için 45 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon Porto formasıyla 25 maçta 4 gol 7 asist yapan 27 yaşındaki sol bek oyların yüzde 20.83’ünü alırken, Ruben Dias yüzde 16.6, Grimaldo ise yüzde 14.58’le üçüncü sırada yer aldı.