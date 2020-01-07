Alex Telles, Portekiz Ligi’nde Aralık ayının en iyi sol beki seçildi
Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, Ruben Dias ve Grimaldo'yu geride bırakarak Aralık ayının en iyi savunma oyuncusu oldu.
TM Dijital Haber Merkezi
Adı şu sıralar sık sık Chelsea’yle anılan Alex Telles, Portekiz Ligi’nde Aralık ayının en iyi sol beki seçildi.
TELLES BİR NUMARADA
Transferi gerçekleşirse Galatasaray’ın 4 milyon Euro kazanacağı Brezilyalı yıldızın Porto’da gösterdiği performans parmak ısırtırken, Chelsea’nin genç teknik direktörü Frank Lampard’ın oyuncuyu çok istediği, İngilizlerin Telles için 45 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon Porto formasıyla 25 maçta 4 gol 7 asist yapan 27 yaşındaki sol bek oyların yüzde 20.83’ünü alırken, Ruben Dias yüzde 16.6, Grimaldo ise yüzde 14.58’le üçüncü sırada yer aldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu
- Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
- İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
- Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı
- Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer