Alex sevgisinin sınırı yok

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini bütün şiddetiyle hissettirmeye devam ederken gülümseten bir olay Kadıköy'de yaşandı. Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından Alex de Souza'nın Kadıköy'de bulunan heykeline bir grup Fenerbahçe taraftarı maske taktı.

Brezilyalı efsane futbolcu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Teşekkür ederim' ifadesiyle taraftara cevap verdi.



