Alemin kralı geliyor

GÜNEŞ

■ GALATASARAY taraftarının aylardır tuttuğu Radamel Falcao nöbetinde sona gelindi… Önceki gün menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa’ya giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Monaco'yla yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı ve Kolombiyalı golcüyü Galatasaray’a kazandırdı. Taraflar her konuda anlaşma sağlarken sözleşmenin detayları üzerinde görüşmeler devam ediyor.

TT STADI’NDA İMZA ATILACAK

■ GÖRÜŞMELERİN bugün sonlanması bekleniyor… Her hangi bir aksilik yaşanmazsa Radamel Falcao, yarın İstanbul’a gelecek. Yönetimin yapacağı açıklamanın ardından taraftarların İstanbul Havalimanı’na akın edeceği ve Kolombiyalı golcüye unutamayacağı bir karşılama yapacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, 33 yaşındaki golcü için de Kurban Bayramı’ndan sonra Türk Telekom Stadı’nda taraftara açık bir şekilde imza töreni düzenleyecek.