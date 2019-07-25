Albayrak ve Terim'den transfer zirvesi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi. Albayrak'ın, burada teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek transfer gündeminde yer alan oyuncuları görüşeceği ve buna göre de yol haritası çizecekleri öğrenildi. (DHA)