25 Temmuz 2019 Perşembe 17:36:00 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:39:13
Albayrak ve Terim'den transfer zirvesi
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer gündeminde yer alan oyuncuları görüşmek için bir araya gelecek.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi. Albayrak'ın, burada teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek transfer gündeminde yer alan oyuncuları görüşeceği ve buna göre de yol haritası çizecekleri öğrenildi. (DHA)
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