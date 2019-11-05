05 Kasım 2019 Salı 10:17:11 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 10:18:23
Albayrak: 'Real Madrid’i İstanbul’da elimizden kaçırmıştık, kazanacağız'
GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yarın oynanacak Real Madrid maçı öncesinde umutlu konuştu.
STAR
Avrupa kupalarında 99 galibiyeti olan takımın 100. galibiyeti artık alması gerektiğini söyleyen Albayrak, “10 maçtır 100. galibiyeti bekliyoruz. Artık zamanı geldi. Real Madrid’i İstanbul’da elimizden kaçırmıştık. Onların bize yaptığını biz de onlara yapabiliriz. Hem 100. galibiyet şanssızlığını kırıp, hem de Avrupa’da varız demek istiyoruz” dedi.
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