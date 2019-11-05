Albayrak: 'Real Madrid’i İstanbul’da elimizden kaçırmıştık, kazanacağız'

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Avrupa kupalarında 99 galibiyeti olan takımın 100. galibiyeti artık alması gerektiğini söyleyen Albayrak, “10 maçtır 100. galibiyeti bekliyoruz. Artık zamanı geldi. Real Madrid’i İstanbul’da elimizden kaçırmıştık. Onların bize yaptığını biz de onlara yapabiliriz. Hem 100. galibiyet şanssızlığını kırıp, hem de Avrupa’da varız demek istiyoruz” dedi.