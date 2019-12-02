02 Aralık 2019 Pazartesi 08:56:44 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:00:51
Albayrak rahatsızlandı
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maçtan önceki gece rahatsızlandı.
Takımın kamp yaptığı otelde kendisine serum tedavisi uygulandı. Doktorların yaptığı, “Maça gitmeyin” uyarısına rağmen mücadeleyi takip etti. Abdurrahim Albayrak, önceki haftalarda da buna benzer sorunlar yaşamıştı. (Aksam)
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